Сочинение Драматическая судьба личности в условиях тоталитарного общественного устройства (по роману Е. Замяти

Человеку свойственно заглядывать в будущее, пытаться распознать его очертания. Сколько писателей разных исторических эпох стремились приоткрыть завесу, за которой скрывается будущее, предугадать то, что не дано знать никому: “Город Солнца” Кампанеллы, романы Жюля Верна, роман Дж. Оруэлла “1984”, “Что делать?” Н. Чернышевского и другие.

Не исключение здесь и Е. Замятин. Неудовлетворенность настоящим, советской действительностью заставила его задаться вопросом: каким должно быть будущее, в котором можно чувствовать себя счастливым, в котором можно осуществить свои надежды, реализовать идеалы?

В романе “Мы” в фантастическом и гротескном обличье предстает перед читателем возможный вариант общества будущего. Реализуется мечта сильных мира сего: “Жизнь должна стать стройной машиной и с механической неизбежностью вести нас к желанной цели”. К сожалению, в таком обществе нет ничего, что бы не предвещала уже современная писателю реальность. Перед нами разворачивается “математически совершенная жизнь” Единого Государства. Символический образ “огнедышащего интеграла”, чуда технической мысли и одновременно орудия жесточайшего порабощения открывает книгу. Бездушная техника вместе с деспотической властью превратили человека в придаток машины, отняли у него свободу, воспитали в добровольном рабстве. Мир без любви, без души, без поэзии. Человеку-“нумеру”, лишенному имени, было внушено, что “наша несвобода” есть “наше счастье” и что это “счастье” состоит в отказе от собственного “я” и растворении в безличном “мы”.

Роман Замятина — предупреждение о двойной опасности, грозящей человечеству: о гипертрофированной власти машин и власти государства. “Однотипность” безраздельно и неусыпно властвует над жизнью всех членов общества. Это обеспечивается совершенной техникой и недреманным оком “хранителей”.

Сочинение Замятина проникнуто раздумьями о российской послереволюционной действительности. В нем угадываются сокровенные мысли о возможных и уже обнаружившихся при жизни писателя извращениях социалистической идеи.

Отношение к политике военного коммунизма стало камнем преткновения для писателя. Эта политика, предусматривающая сугубую централизацию политической и экономической жизни в стране, ряд жестоких мер, была временной и вынужденной в условиях гражданской войны и хозяйственной разрухи. Но Замятину (и не только ему в ту пору) представлялось, что ничего другого уже не будет и что людям навязана единственная модель дальнейшего движения — новый вариант тоталитаризма.

Роман Замятина символичен: он предупреждает о возможных искажениях социализма, об опасности уклонения от демократического пути и злоупотреблений, выражающихся в насилии над человеческой личностью. Последующие события отечественной и мировой истории показали, что тревоги писателя не были напрасны. Наш народ пережил и горькие уроки коллективизации, и сталинизм, и репрессии, и всеобщий страх, и застой.

Очень многие сцены романа заставляют вспомнить недавнее прошлое. Манифестация в честь Благодетеля, единогласные выборы, “хранители”, которые следят за каждым шагом человека. Но Замятин показывает, что в обществе, где все направлено на подавление личности, где игнорируется человеческое “я”, где единоличная власть является необъятной, возможен бунт. Способность и желание чувствовать, любить, быть свободным в мыслях и поступках толкают людей на борьбу. Но и тут власти находят выход: у человека хирургическим путем удаляют фантазию — последнее, что заставляло его поднимать гордо голову, чувствовать себя разумным и сильным. И все же остается надежда, что человеческое достоинство не умрет ни при каком режиме. Эту надежду высказывает женщина, которая своей красотой вдохновляет на борьбу.

В своем произведении Замятин утверждает, что не существует идеального общества. Жизнь — это стремление к идеалу. Но когда это стремление отсутствует, наступает эпоха застоя.

Другая тема, созвучная сегодняшнему дню, — экологическая. “Антиобщество”, изображенное в книге, несет гибель самому естеству жизни, изолируя человека от природы. Автор мечтает выгнать “обросших цифрами” людей “голыми в леса”, чтобы они учились там у птиц, цветов, солнца. Только это, по мнению писателя, может восстановить внутреннюю цельность человека.

Автор романа “Мы” принадлежит к тем крупным художникам слова, кто усиленно приковывал внимание общества к “вечным ценностям” в условиях глобальных исторических катаклизмов XX столетия. В свое время роман не был принят. Его путь к нам, живущим сегодня, был очень долгим и трудным. Читая этот роман-антиутопию, мы можем по-новому взглянуть на события истории, осмыслить роль человека в них. Такие произведения, как “Мы”, “выдавливают” из человека раба, делают его личностью. .