Сочинение Драматичны или комичны герои «Вишневого сада»? (по пьесе А.Н. Островского "Гроза")

А. П. Чехов называл «Вишневый сад» комедией. Значит, и герои этой пьесы должны были быть комичны. Но все не так просто, поскольку за «комедией» Чехова скрыта глубокая философская драма. Персонажи пьесы вызывают не только смех: в «Вишневом саде» ситуация из жизни отдельных людей внутренне связана с ситуацией из жизни страны.



Все герои в пьесе объединены, связаны одним общим признаком. Критики называют этот признак «принципом скрытой общности». Это значит, что все персонажи произведения не знают, как помочь исчезающему вишневому саду, не хотят или не могут сохранить этот символ уходящей России. Но, тем не менее, каждый из персонажей вносит свой вклад в его конечную судьбу.



Но это не значит, что все персонажи «Вишневого сада» похожи. Многие из героев все-таки противостоят друг другу. Среди них даже можно выделить контрастные пары: «Я ниже любви» Раневской и «мы выше любви» Пети Трофимова. У Фирса – все лучшее в прошлом, Аня – безоглядно устремлена в будущее. У Вари – старушечий отказ от себя ради родных, «имение ею держится», у Гаева – чисто детский эгоизм, он «проел имение». Комплекс неудачника у Епиходова и претензии наглого завоевателя – у Яши.



Но все же, при всех отличиях, персонажи пьесы имеют и сходства. Каждый из них – энтузиаст своей философии, своей правды. Каждый пролагает свой индивидуальный путь или тропинку. В финале же пьесы эти правды и пути сталкиваются друг с другом.



Очень характерно, что Аня во многом повторяет свою мать, Любовь Раневскую. И разве Петя Трофимов часто не напоминает недотепу Епиходова, а растерянность Лопахина не перекликается с недоумением Шарлотты?



Принцип повторения в пьесе имеет всеохватывающий характер, который носит комическое значение. Важно, что комизм сходства, комизм повторения – основа комического в «Вишневом саде». Все герои по-своему смешны, и все участвуют в печальном событии продажи сада, ускоряют его наступление.



Смешное в пьесе Чехова имеет особую функцию: ситуации здесь не вызывают смех, а заставляют задуматься над происходящем. В этом состоит драматичность произведения Чехова. Гибнущий сад и несостоявшаяся любовь – две сквозные, внутренне связанные темы – придают пьесе грустно-поэтический характер. Однако Чехов настаивал на том, что создал «не драму, а комедию, местами даже фарс». И комичны не отдельные персонажи, такие, как Шарлотта, Епиходов, Варя. Отношения между персонажами, диалоги всех героев обнаруживают их полное непонимание друг друга. Мы наблюдаем разнобой мнений, реплики и ответы невпопад, комические повторы и повороты сюжета.



Но, вместе с этим, пьеса обладает лирическим, символическим подтекстом. После напряженных, взволнованных монологов, которые есть у всех персонажей – от Раневской, Лопахина, Трофимова до Пищика, Дуняши, Фирса - сразу следует комическая сцена или реплика, снижающая напряженность произведения. А через минуту вновь возникает лирический тон.



Сочетание лирического и комического, серьезного и смешного ведет к пониманию того, что у Чехова в «Вишневом саде» комедия в драме и драма в комедии. То же можно сказать и о героях пьесы: за внешним комизмом некоторых из них скрыта личная драма, как за внешним комизмом пьесы скрыта драма русского народа.



Интересно, что в «Вишневом саде» явно прослеживается пародийный мотив, который развивается в образах некоторых героев. Так, горничная Дуняша говорит своему возлюбленному, лакею Яше: «Я стала тревожная, все беспокоюсь. Меня еще девочкой взяли к господам, я теперь отвыкла от простой жизни, и вот руки белые-белые, как у барышни. Нежная стала, такая деликатная, благородная, всего боюсь». Дуняша – пародия на благородных барышень с хрупкими нервами, на те фигуры, которые давно отжили свое время. Она бредит тем же, чем когда-то бредили эти барышни: свиданиями при луне, нежными романами.



В пародийном свете представлены и фигуры фокусницы Шарлотты, конторщика Епиходова, лакея Яши. Именно в этих образах-карикатурах на «господ» с совершенной ясностью отражается полная призрачность, шутовская несерьезность всей жизни Гаевых и Раневских.



В одинокой, нелепой, ненужной судьбе Шарлотты Ивановны есть сходство с нелепой, ненужной судьбой Раневской. Обе они относятся к себе как к чему-то непонятному, ненужному, странному. Другая жизнь им представляется туманной, неясной, призрачной. Вот что говорит по этому поводу Шарлотта: «У меня нет паспорта, я не знаю, сколько мне лет, и мне кажется, что я молоденькая». И ведь это не вызывает улыбок, а представляется печальным.

Раневская тоже не понимает своей жизни, она жалуется Пете: «Вы видите, где правда и где неправда, а я точно потеряла зрение».

--> ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ <--