Сочинение Драматургия

Как стилист Чехов недосягаем.

В. Трофимов

Краткость — сестра таланта.

А. Чехов



Антон Павлович Чехов всю жизнь тяготел к театру. Пьесы для любительских спектаклей были его первыми юношескими произведениями. Рассказы Чехова настолько насыщены диалогами, с помощью которых автор стремится выразить основные мысли персонажей, что они прямо-таки просятся на сцену. Ни один писатель не может сравниться с Чеховым по числу инсценированных произведений.

В 1881 году была поставлена первая большая драма Чехова “Иванов”. Пьеса рассказывает о том, как в пошлом обществе, где сам “воздух застыл от тоски”, где злорадно сплетничают, отчаивается и погибает порядочный человек. Уже в первом большом произведении А. П. Чехова появилось, по словам Немировича-Данченко, вдохновенное соединение простой, живой, будничной правды с глубоким лиризмом, ставшее отличительной чертой драматургии Чехова.

В пьесах Антона Павловича, как правило, показаны не какие-нибудь исключительные события, а обычное, повседневное состояние человека, порождающее конфликт между ним и условиями его жизни. Конфликт этот существует постоянно, но он не заметен для посторонних глаз и прорывается лишь случайно в определенных незначительных фактах. Нет у Чехова и привычного для драматургии деления действующих лиц на положительных и отрицательных. В его героях достоинства и недостатки переплетаются так же естественно, как и в действительной жизни. Отличаются пьесы Чехова и своей интеллектуальностью: в них мало действия и много высказываний, выражающих мысли, взгляды, настроения действующих лиц. Само действие часто прерывается эпизодами и деталями, не имеющими никакого отношения к сюжету. Чехов настаивал на том, чтобы в пьесах существенное, влияющее на судьбы людей показывать на фоне несущественного, повседневного, как это обычно бывает в жизни. Эти особенности пьес Чехова в полной мере проявились в “Чайке” (1895 г. ), “Дяде Ване” (1897 г. ), “Трех сестрах” (1901 г. ), “Вишневом саде” (1903 г. ), положивших начало новому этапу в развитии мирового драматургического искусства.

Новаторство Антона Павловича не сразу было понято зрителями, например, первая постановка “Чайки” в Александрийском театре в Петербурге ознаменовалась полным провалом. Но затем пьесы Чехова получили не менее шумное признание и прочно утвердились в репертуаре театров. Признанию чеховских пьес во многом способствовал МХАТ, основанный К. С. Станиславским и В. И. Немировичем-Данченко в 1898 г. Постановка “Чайки” в этом театре явилась триумфом новой драматургии. Чехов в драмах переходит от личных проблем к общественным — к вопросу об ответственности человека перед жизнью.

Дальнейшее развитие эта тема получила в пьесе “Дядя Ваня”, основная мысль которой выражена в словах Астрова: “В человеке должно быть все прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли”. Вся жизнь человека должна быть “светла и непраздна”. Но “пустая жизнь не может быть чистою”. Эта же проблема решается и в “Трех сестрах”.

Пьесы Чехова оптимистичны: “. . . когда опускается занавес, у зрителей остается чувство, что действие на этом не заканчивается, угадывается перспектива более чистой, содержательной жизни”. Драматургия Чехова, даже в большей степени, чем его проза, обладает громадной силой нравственного влияния. Она будит в зрителе чувство ответственности за свои поступки, непримиримость к пошлости и равнодушию. Наиболее ярко особенности чеховской драматургии раскрылись в его последней, лучшей, загадочной пьесе “Вишневый сад”. .