Сочинение Драматургия В.В.Маяковского. Традиции и новаторство.

"Баня" была написана Маяковским в 20-е годы XX века. Основная тема пьесы — борьба против бюрократизма, пошлости, подхалимства и Других пороков, унаследованных от старого мира. Эта пьеса резко сатирическая, и Маяковский осуждает в ней "разных мерзавцев", которые преятствовали строительству нового общества, мешали начать новую жизнь. Все действующие лица в пьесе разбиты на два лагеря: строители "ма-“ны времени" и бюрократы. О сатирической направленности пьесы говорят и фамилии действующих лиц: Победоносиков, Бельведонский, Мезальянсова и другие. А также само учреждение, где начальник Победоносиков — главначпупс, называется "главное управление по согласованию".

Маяковский вывел в "Бане" сатирические образы бюрократов, засевших в учреждениях. Победоносиков — главный бюрократ, чванливый и тупой, восхваляющий себя, как "ответственного государственного деятеля". Его понятия лишены реальности; он много говорит, но ничего не делает. Образ Победоносикова дополняется такими же бюрократами, как Оптимистенко, Мезальянсова, Иван Иваныч. У них у всех ограниченное мышление, они становятся на пути тех, кто стремится к новому.

Другие персонажи пьесы, такие как изобретатель Чудаков, Велосипедкин, рабочие и даже жена Победоносикова Поля, хотят людям добра. Чудаков говорит о "машине времени": "С моей машиной ты можешь взвихрить растянутые тягучие годы горя, втянуть голову в плечи, и над тобой, не задевая и не роняя, сто рзз в минуту будет проноситься снаряд солнца, приканчивая черные дни".

В третьем действии пьесы Победоносиков видит себя в театре и спорит с режиссером о задачах искусства. Маяковский обличает тех, кто ждет от искусства только "ласкающего глаз и ухо", а не реальной жизни. Должны рухнуть границы старого режима, установившегося в театре. Люди уже хотят чего-то нового, непохожего на предыдущее.

Связь в пьесе настоящего и будущего происходит с помощью машины времени и фосфоритической женщины. Все фантастические представления о машинах, которые будут играть большую роль в жизни людей, сбылись. Создаются сверхточные приборы, космические корабли летают в космос. . .

"Баню" можно назвать драмой, так как в ней показана вся серьезность конфликта между бюрократами и изобретателями. Маяковский, назвав пьесу драмой, хотел этим подчеркнуть и доказать, как трудно бороться с бюрократизмом, как трудно его преодолеть.

Своей сатирой Маяковский продолжает традиции Салтыкова-Щедрина. Щедрин в своих произведениях высмеивал, унижал чиновников и делал это с помощью смеха. Один из видов смеха — это сарказм, который бывает горький и беспощадный. В нем ощущается ненависть и презрение. В сказке Салтыкова-Щедрина "Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил" образы генералов, тупых и бездарных, автор изображает саркастически. Ничего они не могут без мужика, но держатся с ним нагло и самодовольно. То же самое мы видим и в произведении Маяковского. Он показывает всю мерзость, всю ничтожность бюрократов. Они не признают ничего, что бы могло изменить их размеренный ритм жизни. Победоносиков считает себя образцом правильной жизни. "Взять что-нибудь образцовое, например, наше учреждение, в котором я работаю, или меня, например. . . " Эти слова произносит человек, привыкший ничего не делать, жить за счет других. Победоносиков возносит себя выше всех других людей: "Тип? Разве ж так можно выражаться про ответственного государственного деятеля? Так можно сказать только про какого-нибудь совсем беспартийного прощелыгу".

"Баня" злободневна и сейчас, в наше время, так как подобные пороки не изжиты и поныне. .