Сочинение Драматургия (по пьесам «Клоп» и «Баня»)

Жанровое многообразие творчества Владимира Владимировича Маяковского — несомненное свидетельство его таланта. Он яркий поэт, создал драматические произведения “Клоп” и “Баня”, “Мистерия-Буфф”, мечтал написать роман. В своих драматических произведениях Маяковский развивал ту линию агитационно-плакатного искусства, которая возникла в первые годы после революции и отражала стремление демократизировать театр.

Маяковский считал, что “театр не отображающее зеркало, а увеличивающее стекло”, поэтому создает сатирические комедии, обличающие мещанство и бюрократизм, в борьбе с которыми формировался новый человек, укреплялся социалистический строй.

В пьесе “Клоп” 1929 года поэт объявляет непримиримую войну мещанству во всех его проявлениях. “Бывший рабочий, бывший партиец, ныне жених”, Присыпкин, переименовавшийся в Пьера Скрипкина, в действиях и речах выявляет свою обывательскую сущность. Обитатели “молодняцкого” общежития, люди из будущего, в которое зритель попадает вместе с героями пьесы, воспринимают Присыпкина и микроб мещанства, которым он поражен, как явления, не совместимые с законами, взглядами, укладом жизни нового общества. К “расчеловечиванию” Присыпкина, к превращению его в представителя вымершего рода — “обывателиус вульгарно” — сводится основное действие пьесы. Микроб мещанства, сатирически разоблаченный в пьесе, представляется как античеловеческая, антиобщественная сила, страшная своей способностью заражать общество.

Образом Олега Баяна в пьесе подчеркивается многоликость мещанства. Если Присыпкин — перерожденец, сделавший из своего пролетарского происхождения удобное прикрытие, то Олег Баян —- приспособленец, лживыми фразами прикрывающий прогнившее нутро обывателя, вскормленного старым миром и оставшегося верным ему. И этот вид мещанства не менее страшен для общества, чем присыпкинщина. Беспощадность в разоблачении мещанства придает пьесе боевой наступательный характер.

Пьеса “Баня” (1930 г. ) направлена на не менее опасное явление — бюрократизм. Пьеса — сплав мечты и действительности, переплетение настоящего и будущего. Это достигается использованием фантастики, которая вплетается в реальную жизнь изобретателя Чудакова и его товарищей. Все действие сводится к борьбе за машину времени, создаваемую Чудаковым, которая позволит увидеть будущее, убедиться в реальности мечты, приближаемой каждодневно беззаветным трудом тысяч людей. Острый конфликт между настоящими строителями нового общества и Победоносиковым, стоящим на пути общества к будущему, разрастается в решительную схватку новых норм жизни с бюрократизмом, с победоносиковщиной. Фантастичность сюжета позволяет поэту показать неприемлемость бюрократических начал для общества будущего: машина времени сбрасывает тех, “что не нужны для коммунизма”.

Политическая острота в постановке проблемы, меткость поэтического слова, изобретательность в создании сценического действия — отличительные особенности и этой пьесы Маяковского. Своими пьесами он успешно развивает комедийно-сатирические традиции русской классической литературы, традиции А. С. Грибоедова, Н. В. Гоголя, М. Е. Салтыкова-Щедрина. Особенно видны традиции гоголевского “Ревизора”.

Пьесы Маяковского отличает политическая заостренность, сатирическая сила в изображении обывательщины и бюрократизма, реалистическая убедительность и симпатия к положительным героям, умение органически включать в развитие, действия фантастику. Сила обобщения и мастерство, присущие пьесам Маяковского, проверены временем. .