Сочинение «Древнерусский эпос: былина-песнь «Лодка»»

Действие драмы происходит на раздолье Волги, по которому гуляют лихие разбойники под водительством своего Атамана. Все участники представления выходят с пением какой-нибудь песни. Чаще всего они поют: «Ты дозволь, дозволь, хозяин, В нову горенку войти!



Припев: Ой, калина, ой, малина! Черная смородина! (Дважды. )



Сцена 1



* Атаман (Топает ногой и кричит грозно). Эсаул!

* Эсаул (Точно так же топает ногой и кричит в ответ). Атаман!

* Атаман

* Подходи ко мне скорей! Говори со мной смелей! Не подходишь скоро, Не возговоришь смело — Велю тебе вкатить сто, Пропадет твоя эсаульская

* служба ни за что!

* Эсаул. Вот я перед тобой, как лист перед травой! Что прикажешь, Атаман?

* Атаман велит Эсаулу петь песню. Эсаул и хор запевают. Во время пения атаман ходит взад и вперед со скрещенными на груди руками. Потом топает ногой и снова зовет Эсаула. Атаман решил погулять вниз по матушке по Волге и требует «мигоментально сострить косную лодку».



Тут все разбойник» садятся на пол, образуя перед собой пустое пространство (лодку), гребцы изображают, будто машут веслами. Атаман доволен работой и, помолясь, разрешает отплывать. Гребцы, перекрестившись, начинают раскачиваться, делая вид, что гребут и лодка плывет. Атаман командует петь новую песню — «Вниз но матушке по Волге…» Все запевают. Атаман дает команду посмотреть в подзорную трубу: не видать ли впереди препятствий к плаванию, чтобы лодка не села на мель. Эсаул выполняет приказание и докладывает, что по воде плывет колода. Атаман как будто не понимает слов Эсаула и спрашивает его, какой там еще воевода. Даже если и будет воевод множество, говорит Атаман, он готов справиться с ними.



Снова посылает Атаман Эсаула в атаманскую рубку, смотреть в подзорную трубу. Эсаул, посмотрев вокруг, докладывает, что в лесах гуляют разбойники. Атаман сердито кричит, чтобы всех, кто в его лесах гуляет, доставили сейчас же к нему. Эсаул докладывает атаману, что в заповедных лесах гуляет дерзкий пришелец, которого взять нельзя: пришелец «грозится убить из ружья». Атаман насмехается надЭсаулом, приказывает ему взять казаков и привести пришельца.



Сцена 2



Эсаул с разбойниками возвращаются и приводят с собой связанного незнакомца.



Атаман грозно расспрашивает незнакомца. Тот отвечает, что зовут его фельдфебелем Иваном Пятковым, что по воле гуляет он недавно. Незнакомец рассказывает, что они с братом были сиротами и жили несладко. Когда наскучило им голодное житье, они взялись за ножички и пустились на опасный промысел, разбойничали на дороге. После удачного разбоя праздновали в харчевне, но однажды их поймали, заковали в кандалы и отправили в острог. В тюрьме брат умер, а Иван убил часового и сбежал в дремучий лес. Дослушав рассказ незнакомца, Атаман решает записать его первым воином в свой отряд.



Атаман снова приказывает Эсаулу взять подзорную трубу и посмотреть, нет ли какой-нибудь опасности. Эсаул увидел на берегу большое село и обрадовался; все уже давно проголодались. Гребцам скомандовали повернуть лодку к берегу. Все разбойники хором подхватывают и поют песню:



* «Приворачивай, ребята! Ко крутому бережочку…»



Лодка пристает к берегу. Атаман приказывает Эсаулу узнать, кто в этом селе живет. Оказалось, что живет здесь Богатый помещик.



Сцена 3



Эсаул, выступая из лодки, выясняет, дома ли богатый хозяин. Ему отвечает Помещик. Эсаул спрашивает Помещика, рад ли тот своим гостям и как рад. Помещик говорит, что рад им, как чертям. Переспросил его Эсаул грозно, а Помещик тут же поправился, что рад—де гостям, «как милым друзьям». Эсаул возвращается назад и докладывает обо всем Атаману. Атаман велит разбойникам идти «в гости» к Богатому помещику. Разбойничья шайка поднимается и несколько раз обходит вокруг дома Помещика. Разбойники поют удалую песню.



Закончив песню, они подходят к Богатому помещику. Атаман спрашивает его, рад ли он таким гостям и как рад. Помещик отвечает, что рад им, как чертям.

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