В нервной, шумливой семье Худяковых -- происшествие: народился младенец по имени Антон. То-то было вол, крика, когда их -- роженицу и младенца -- привезли домой. . . Радовались, конечно, но и шумели, и нервничали тут же -- стыдились радоваться: у Антона нет отца. То есть он, конечно, есть, но пожелал остаться неизвестным. Семья Худяковых такая: отец Николай Иванович, сухой, пятиде, подвижный, как юноша, резкий. . . Шофер. Как разволнуется, начинает заикаться. Мать Лариса Сергеевна, обычно крикливая, но не злая. Сын их Костя, двадцатитрех, слесарь, тоже нервный, часто волнуется, но тогда не кричит и не говорит -- мало говорит -- старается найти сло сильные, точные, не сразу их находит и выразительно смотрит темно-серыми глазами на того, кому он хотел бы найти эти слова. И наконец дочь Алевтина, двадцатилетняя, с припухлыми, чуть вывернутыми губами, хоть тоже шумли, но добрая и доверчивая, как овца. Она-то и родила Ан. Из-за нее-то и нервничали. Казалось бы, чего уж те-то нервничать: знали же, ждали же. . . Нет, как привезли человечка, тут они все разнервничались -- на то они и Ху, крикуны, особенно отец.

-- Ну, х-орошо, ну, л-л-л. . . это. . . ладно, -- кричал отец, -- если он не хочет прийти, то х-оть скажи: кто он?!

Алевтина плакала, но не говорила, упорно не говорила. . . Николай Иванович из себя выходил, метался по комнате. Лариса Сергеевна -- это странно, но никто как-то на это не обращал внимания, что это странно, -- не кричала, а спо налаживала кроватку, распоряжалась насчет пеленок, распашонок. . . Она, как видно, свое откричала раньше. Кос. . . У Кости, брата, было сложное чувство. Младенец взвол его, обрадовал, но досада, стыд и злость на сестру гу радость. Он тоже хотел бы знать, кто же это такой ловкий, что и ребенка смастерил, и глаз казать не хочет?

-- Подожди ты, не кричи, -- сказал он отцу, -- чего кри достигнешь?

-- Достигали! -- закричал и на него отец. -- Вы всего дос!. . Вон вы чего достигаете -- в подолах приносить. Радуйтесь теперь!. .

-- Ну и. . . все. Чего кричать-то? Чего изменишь-то кри?

-- Я хочу знать: кто?! -- отец резко крутнулся на месте, махнул рукой и выбежал из комнаты.

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