Сочинение Дружба Обломова и Штольца

В романе «Обломов» Иван Александрович Гончаров подвергает тонкому анализу человеческие взаимоотношения, исследует и раскрывает тему дружбы между людьми. Могут ли дружить совершенно разные люди? Автор трепетно размышляет над данной проблемой.

Писатель раскрывает эту идею через главных героев романа: Андрея Ивановича Штольца и Илью Ильича Обломова. Некоторые критики считали, что Штольц является антиподом Обломова, его полной противоположностью, но я считаю, что Штольц скорее дополняет Обломова. Если Илья Ильич предстает перед нами как наивная и открытая натура, то в образе Андрея Ивановича Гончаров рисует человека решительного и целеустремленного. Он ясно видит цель, способ её достижения и пытается увлечь Обломова своими идеалами.

Так, именно Андрей Штольц пытается «растормошить» Илью Ильича и привить ему ему свои взгляды на окружающую действительность. Он вытаскивает его из дому и заставляет выходить в свет. Именно Штольц дает наказ Ольге Ильинской «присмотреть» за Обломовым. Что это, если не настоящие проявления дружбы?

И это не единственный пример в русской классической литературе «золотого века». Александр Сергеевич Пушкин, также, показывает дружбу разных людей в своем романе «Евгений Онегин». В этом произведении мастер слова, как самое верное зеркало виртуозно отражает дружбу между «петербургским денди» - Евгением Онегиным и поэтом-романтиком Владимиром Ленским. Несмотря на противоположность характеров героев они становятся друзьями не разлей вода.

Два великих писателя в своих произведениях дают нам точные образчики того, что разные люди, обладающие, зачастую, разными, иногда противоположными качествами способны питать друг к друг самые нежные чувства, что несмотря на сильное различие между героями романов, такая дружба не только возможна, но и может принести всем сторонам немало пользы. .