Сочинение Дружба и любовь в жизни Базарова

"Нас не так мало, как вы полагаете", — говорит Базаров Павлу Петровичу. Но в романе "Отцы и дети" Базаров одинок, и в этом более всего сказывается недооценка Тургеневым силы и широты революционно-демократического движения. В России в это время уже выросло целое поколение демократов-разночинцев, учеников Чернышевского, Добролюбова, Писарева. А кто единомышленники Базарова? Он говорит нередко "мы", но писатель ни разу не упомянул о ком-либо из истинных соратников своего героя. Зато в романе много его мнимых учеников и последователей. Это прежде всего "мякенький либеральный барич" Аркадий, который легко расстается с лагерем "детей" и переходит в лагерь "отцов". Увлечение Аркадия Базаровым — не более чем дань молодости. О глубоком различии между ними уже в начале романа Тургенев ясно говорит одной фразой: "Аркадий сибаритствовал, Базаров работал".

Можно ли взаимоотношения Аркадия и Базарова назвать настоящей дружбой? Может ли быть дружба без глубокого взаимопонимания, может ли она быть основана на подражании одного другому, на слепом преклонении?

Умный, проницательный человек, Евгений Базаров хотел перевоспитать Аркадия, сделать его "своим", но очень скоро убедился, что это невозможно. "Э-э! Да ты, я вижу, точно намерен пойти по стопам дядюшки, — прозорливо замечает Базаров. — Ты нежная душа, размазня, где тебе ненавидеть!. . " И все же по-человечески Базарову тяжело расставаться с Аркадием. Он был искренне привязан к юноше. Горько терять не только друзей, но и тех, кого мы хотели бы сделать своими друзьями.

В душе Базарова борются различные чувства, он произносит тепло, по-дружески: "Прощай, брат!" Но тут же, словно спохватившись, боясь "рассиропиться", обращается к Аркадию по-иному: "Прощайте, синьор!"

В романе Аркадий — лучший из "учеников" Базарова. Другие его "последователи" изображены резко сатирически. Подобно тому как Репе-тилов вульгаризировал и опошлял идеи декабристов, Ситников и Кукшина опошляют передовые идеи шестидесятников. Они видят в передовых идеях только одно — отрицание всех старых нравственных норм, нигилизм — и с восторгом следуют этой новой "моде".

Одинок Базаров не только в дружбе, но и в любви. В своем горьком чувстве к Одинцовой он раскрывается как натура сильная, страстная, глубокая. И здесь проявляется его превосходство над окружающими людьми. Унизительной и бесплодной была романтическая любовь Павла Петровича к княгине Р. Легким сентиментальным увлечением было чувство Аркадия к Одинцовой, любовь же его к Кате — едва ли не результат только подчинения слабой натуры более сильной. А отношение братьев . Кирсановых к Фенечке? Сам Павел Петрович в бреду восклицает: "Ах, как я люблю это пустое существо!"

По-другому любит Базаров.

Его взгляды на женщину, на любовь иногда называют циничными. Так ли это на самом деле? В его отношении, например, к Фенечке больше человечности и уважения, чем в нелепой страсти к ней Павла Петровича. Недаром и Фенечка почувствовала доверие к Базарову. "В ее глазах он и доктор был отличный и человек простой".

До встречи с Одинцовой Базаров, очевидно, не знал настоящей любви. Его первые слова об Одинцовой грубы. Но эту грубость, вызванную более всего отвращением к "красивым" словам, не следует путать с цинизмом и пошлостью. Циничным было отношение к Одинцовой губернского "света", который преследовал ее грязными сплетнями. Базаров сразу увидел в Одинцовой человека незаурядного, почувствовал к ней невольное уважение и выделил из круга губернских дам: "На остальных баб не похожа". Развязность и "ломание" Базарова в разговоре с новой знакомой были свидетельством его смущения и даже робости. Умная Одинцова все поняла, "и это ей даже польстило. Одно пошлое ее отталкивало,

а в пошлости никто бы не упрекнул Базарова".

Одинцова во многом достойна Базарова. И это тоже возвышает его. Если бы он полюбил пустую, ничтожную женщину, его чувство не вызывало бы уважения. Базаров охотно высказывает Одинцовой свои взгляды, видит в ней умную, понимающую собеседницу. В его разговорах с ней нет злости, сарказма, преувеличенно резких суждений, как в спорах с Кирсановым.

Фон, на котором происходит объяснение Базарова с Одинцовой, — поэтическая картина летней ночи. Природа рисуется в восприятии Базарова. Это на него глянула темная, мягкая ночь, это ему ночная свежесть казалась "раздражительной", это ему слышалось таинственное шептание. Базарову, материалисту, ученому-биологу, шелест листьев, ночные шорохи кажутся таинственными! Романтическое чувство высокой любви озаряет новым светом окружающий мир. Но сдается ли Базаров? Изменяет ли своим убеждениям? Нет, просто он становится духовно богаче, чувства его становятся глубже.

В сценах объяснения Базарова с Одинцовой покоряет его суровая прямота, честность, отсутствие какой бы то ни было рисовки. Прямо, без обиняков, называет он ее аристократкой, осуждает в ней то, что ему чуждо.

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