Сочинение Дружба и любовь в лирике Пушкина

Пирующие студенты – 1814 год.

19 октября – 1825 год.

Первое стихотворение – это безудержный призыв к легкомыслию, всех объединяет беспричинное веселье, по форме стихотворение написано в традициях и манерах классицизма. Поэт наставителен, нравоучителен, а зовет к раскованности, к непосредственности чувств у людей.

«19 октября» - это размышление, горечь, полное одиночество. Начало – уже пронзительно. Пейзаж осени создает ощущение полного одиночества и какой – то отрешенности. Поэт сопротивляется этому чувству. По началу совсем незатейливо, но если вино для Пушкина и Лицеистов – освобождение тяжеловесности, учености, то здесь это «минутное забвенье горьких мук». Спасение в другом, мысли о друзьях помогают жить. Дружественность для Пушкина, как для большинства людей, это закон жизни. Одиночество – искусственно – нет человека на кого излить свои чувства, свою любовь и доброту.

Для Пушкина предать друзей – значит предать самого себя. Поэтому так страшны и неприятны воспоминания одноминутных друзей – миражей. Пушкина пугает суровость жизни: «Судьба глядит, мы вянем». Но день лицея предлагает преодолеть охлаждение жизни или судьбу.

Стихотворение начинается с одиночества, но воспоминания о друзьях, лицейском братстве вызывают восторг и прекрасную радость в уме.

Дружба есть, и должна быть, спасением, соединением с миром. За эти десять лет Пушкин очень вырос, повзрослел. Если в первом стихотворении – Дельвиг самый, то во втором сын лени вдохновенной. Его лень объяснена высоко и значительно: «гений свой воспитывал в тиши». Они разные, но они поэты. Если Кехельбеккер – предмет насмешек, то теперь высокий поэт, романтик. Дружба – всегда обоюдное влияние. Поэтому воспитания душевности и Дельвига и Кехельбеккера становится дружба, лицей. Дружба – наибольшая ценность, поэтому так дорожит Великий поэт хорошими отношениями: «Надо мной весь мир чужбина. Отечество Нам Царское село».

Дружба – самое прекрасное что есть в жизни человека. Для настоящих друзей ничего не жалко и ничего не невозможно! Человек который не знает этого чувства – еще пока не жил….