Сочинение Друзья и враги Печорина

Роман М. Ю. Лермонтова “Герой нашего времени”, наряду с “Евгением Онегиным” А. С. Пушкина, является одним из величайших произведений русской литературы XIX века.

Произведение состоит из новелл: “Бэла”, “Максим Максимыч” и “Журнала Печорина”, включающего в себя повести “Тамань”, “Княжна Мери” и “Фаталист”. Они рассказывают о различных эпизодах жизни некоего Печорина. Повествование подчиняется не столько последовательности, сколько значимости событий.

В первой главе “Бэла” мы видим Печорина глазами штабс-капитана Максима Максимыча. Этот человек искренне привязан к главному герою, но духовно глубоко чужд ему. Они люди не только различного социального положения и возраста, но и различного типа сознания и мышления.

Образ Максима Максимыча — один из важнейших в романе, потому что он очень характерен для России того времени. Этот человек не может понять Печорина и не стремится к I этому, любя его просто как “славного малого”. Поэтому в рассказе Максима Максимыча главный герой предстает как человек таинственный и загадочный: “Ведь есть, право, эдакие люди, у которых на роду написано, что с ними должны случаться разные необыкновенные вещи”.

В рассказе штабс-капитана Печорин предстает романтическим героем, встреча с которым стала одним из ярчайших событий в жизни капитана, тогда как для Печорина сам Максим Максимыч и история с Бэлой — лишь эпизод из жизни. Даже при встрече, произошедшей случайно во второй главе произведения, когда Максим Максимыч готов кинуться ему в объятия, Печорину не о чем говорить с ним: “Мне пора, Максим Максимыч. . . ”

Штабс-капитан и Печорин стоят по разные стороны баррикады, при их взаимной искренней симпатии они не понимают и никогда не поймут друг друга. Их непохожесть не случайна, разница между ними такая же, как и та, которая всегда существовала между русской интеллигенцией и народом.

Третья глава, “Журнал Печорина”, — это роман в романе, состоящий из трех частей. Первая новелла частично раскрывает цель жизни Печорина, которая заключается в попытках понять, что движет людьми, постичь их психологию. Глава “Княжна Мери” состоит из дневниковых записей главного героя. На водах Печорин встречает своего старого знакомого, юнкера Грушницкого, которого он резко критикует. Но почему главный герой так враждебно относится к юнкеру?

Я думаю, потому что Печорин постоянно испытывает тоску, хотя и старается скрыть ее, а Грушницкий, наоборот, по природе веселый, не знающий скуки человек, это и злит главного героя, заставляя ненавидеть юнкера. А вот новый знакомый Печорина, доктор Вернер, очень интересен ему. Вернер в чем-то близок главному герою, понимает его проблемы, но во многом и чужд ему. История их взаимоотношений — это история несостоявшейся дружбы людей, духовно и интеллектуально схожих. Невозможность их дружбы Печорин объясняет так: “Я к дружбе неспособен: из двух друзей всегда один раб другого”.

На протяжении всего романа у Печорина не находится ни одного друга, но он приобретает множество врагов. Почему же все так складывается?

Я думаю, потому что Печорин не стремится добиться чьей-то дружбы, хотя для него это не составило бы труда, зато, сам того не понимая, наживает себе врагов. Главный герой играет роль наблюдателя и действующего лица одновременно. Ему мало просто наблюдать характеры людей, он сталкивает их друг с другом, заставляя их души раскрываться и проявляться в полной мере: любить, ненавидеть, страдать. Именно это заставляет людей, над которыми он “экспериментирует”, недолюбливать и даже ненавидеть его. .