Сочинение «Друзья мои, прекрасен наш союз»

Мы знаем Пушкина-человека,

Пушкина — друга монархии,

Пушкина — друга декабристов.

Все это бледнеет перед одним:

Пушкин-поэт!

А. Блок



Александр Сергеевич Пушкин. Это имя знакомо каждому русскому человеку, оно всегда вызывает самые добрые и светлые чувства. Его стихи сопровождают нас всю жизнь — с раннего детства до глубокой старости. Перечитав знакомые строки, мы каждый раз воспринимаем их по-новому.

Пушкинская лирика прекрасна и многообразна. Она поражает читателей своей простотой и одновременно глубиной мыслей и чувств, выраженных в ней. В лирике поэта нашли отражение различные темы и проблемы: и те, которые волновали поэтов во все века, и те, которые возникали в первую треть XIX века.

“Что ж было предметом его (А. С. Пушкина) поэзии?” — спрашивал Н. В. Гоголь. И отвечал: “Все стало предметом. . . ” Действительно, в лирике великого поэта мы найдем и реальные портреты времени, и картины вечно изменчивой природы, и философские размышления о смысле человеческого существования, о роли человека в жизни общества. Через свои стихи А. С. Пушкин передает и чисто индивидуальные ощущения (мысли и чувства, восторги и переживания), делится воспоминаниями и впечатлениями, призывает к борьбе за нравственные идеалы. Его лирика позволяет современному читателю заглянуть в иную эпоху, посмотреть на мир глазами великого поэта.

Одно из важнейших мест в пушкинской лирике занимает тема дружбы. У воспитанника Царскосельского лицея, прекрасного поэта А. С. Пушкина, конечно же было много друзей: И. Пущин, Рылеев, Дельвиг, Кюхельбекер и другие. Поэтому дружба, связывающая их, вера в одни идеалы и принципы нашли отражение в его лирике (“Во глубине сибирских руд. . . ”, “К Чаадаеву”, “И. И. Пущину” и многие другие).

Стихи, посвященные лицейским товарищам, проникнуты самыми добрыми и искренними чувствами, верой в несокрушимость дружеского союза:



Друзья мои, прекрасен наш союз!

Он, как душа, неразделим и вечен —

Неколебим, свободен и беспечен,

Срастался он под сенью дружных муз.

(“19 октября”, 1825 г. )



19 октября — день открытия лицея, постоянно отмечавшийся лицеистами первого выпуска (к которым принадлежал и А. С. Пушкин). С этим днем связаны встречи старых друзей, разговоры и споры, светлые и добрые, а порой и грустные воспоминания. Вот почему именно с этой датой связаны некоторые стихотворения поэта:



Бог помочь вам, друзья мои,

И в бурях, и в житейском горе,

В краю чужом, в пустынном море,

И в мрачных пропастях земли!

19 октября”, 1827 г. )



А сколько было таких “бурь” и “житейских” невзгод! Но самым суровым испытанием был 1825 год, ознаменовавшийся историческим событием — восстанием декабристов. Хотя поэт не принадлежал ни к какому тайному обществу и не принимал участия в восстании на Сенатской площади, у него было много общих взглядов, надежд и воспоминаний с “первенцами свободы”. Все это тоже отразилось в лирике А. С. Пушкина.

Так, например, в стихотворении “Арион” (1827 г. ) для иносказательного изображения своих связей с декабристами автор использует миф о древнегреческом поэте и музыканте, который был спасен от гибели в море очарованным его пением дельфином. В этом стихотворении А. С. Пушкин сравнивал свою судьбу с судьбой Ариона, который один среди друзей уцелел после “вихря шумного”.

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