Сочинение "Дубина народной войны" в романе Л.Н.Толского "Война и мир"

Безусловно, самым грандиозным произведением нашего воистину великого писателя Л. Н. Толстого является роман-эпопея «Война и мир» Из названия сразу ясна одна из основных тем романа – тема войны. Толстой говорил, что война всегда «страшное дело», отмечая при этом, что участие в этом «страшном деле» может быть великим преступлением, а может быть и вынужденной самозащитой. Именно такой для России и оказалась Отечественная война 1812 года. Но главное, что по своему характеру война эта была народной. В ней участвовала не только армия, но весь русский народ: часть крестьян и дворяне непосредственно несли военную службу, купцы отдавали некоторую часть своих доходов на нужды армии, а многие крестьяне становились партизанами. Нужно отметить, сто в таком масштабе методы партизанской войны были введены впервые. Отряды простых русских людей, объединенных одной благородной целью – защитить свою Родину, под предводительством известной впоследствии партизанки Василисы Кожиной, генерал-лейтенанта, также ставшего партизаном, Дениса Давыдова самостоятельно поднимаются на борьбу с захватчиками. Все эти исторические личности явились прототипами героев романа. Лев Николаевич показывает нам и старостиху Василису, и партизанские отряды, которые создают Денисов и Долохов. Толстой подмечает, что среди партизан самым незаменимым человеком был Тихон Щербатый, проявивший себя невероятно смелым разведчиком без внешнего показного героизма. Таких, как этот простой русский мужик, вставший на защиту своего Отечества, было много и в других отрядах. Всех их и не перечесть.



Ведущим представителем народной войны, безусловно, является главнокомандующий русской армией, умудренный опытом, М. И. Кутузов. Михаил Илларионович занял свою должность только по воле народа, так как, будучи человеком близким к простым людям, пользовался в народе уважением и любовью и понимал, что именно от обыкновенных русских людей зависит исход войны. Чего только стоит один образ купца Ферапонтова, поджегшего свои амбары и отдавшего все запасы солдатам, лишь бы они не достались неприятелям.



Лев Николаевич рисует нам масштабный образ русского народа, поднявшего свое простое оружие – обыкновенную дубину, дубину освободительной войны против нашествия наполеоновской армии. «…Дубина народной войны поднялась со всей своею грозною и величественною силой Ир, не спрашивая ничьих вкусов и правил, с глупой простотой, но с целесообразностью, не разбирая ничего, гвоздила французов до тех пор, пока не погибло все нашествие». Захватническая армия Наполеона оказалась бессильной против могучего духа простых русских людей, борющихся за освобождения своей великой Родины. .