Сочинение Дуэль Ленского с Онегиным. (Анализ эпизода из шестой главы романа А.С.Пушкина "Евгений Онегин".)

Встреча с Татьяной, знакомство с Ленским происходят у Онегина весной и летом 1820 года — ему уже 24 года, он не мальчик, а взрослый мужчина, особенно по сравнению с восемнадцатилетним Ленским. Неудивительно потому, что он относится к Ленскому чуть покровительственно, по-взрослому смотрит на его "юный жар и юный бред".

Как же нелепа и — внешне, во всяком случае, — незначительна ссора Онегина и Ленского. И нам хочется верить: все еще обойдется, друзья помирятся, Ленский женится на своей Ольге. . . Однако дуэль состоится, кто-то из друзей погибнет. Но кто? Даже самому неискушенному читателю ясно: погибнет Ленский. Пушкин незаметно, исподволь подготовил нас к этой мысли.

Случайная ссора — только повод для дуэли, а причина ее, причина гибели Ленского гораздо глубже.

В ссору Онегина и Ленского вступает сила, которую уже нельзя повернуть вспять, — "общественного мнения". Носитель этой силы ненавистен Пушкину больше, чем Пустяков, Гвоздин, даже Флянов, — те только ничтожества, угнетатели, взяточники, шуты, а теперь перед нами — убийца, палач:



Зарецкий, некогда буян,

Картежной шайки атаман,

Глава повес, трибун трактирный,

Теперь же добрый и простой

Отец семейства холостой,

Надежный друг, помещик мирный

И даже честный человек:

Так исправляется наш век!



На таких людях, как Зарецкий, стоит мир Петушковых и Фляновых; он — опора и законодатель этого мира, охранитель его законов и свершитель приговоров. В каждом слове Пушкина о Зарецком звенит ненависть, и мы не можем не разделять ее.

Но Онегин! Он-то знает жизнь, он отлично все понимает. Сам говорит себе, что он



Был должен показать себя

Не мячиком предрассуждений,

Не пылким мальчиком, бойцом,

Но мужем с честью и с умом.



Пушкин подобрал глаголы, очень полно рисующие состояние Онегина: "обвинял себя", "был должен", "он мог бы", "он должен был обезоружить младое сердце. . . " Но почему все эти глаголы стоят в прошедшем времени? Ведь еще можно поехать к Ленскому, объясниться, забыть вражду — еще не поздно. . . Нет, поздно! Вот мысли Онегина:



. . . в это дело

Вмешался старый дуэлист;

Он зол, он сплетник, он речист. . .

Конечно, быть должно презренье

Ценой его забавных слов,

Но шепот, хохотня глупцов. . .



Так думает Онегин. А Пушкин объясняет с болью и ненавистью:



И вот общественное мненье!

Пружина чести, наш кумир!

И вот на чем вертится мир!



Пушкин не любит нагромождения восклицательных знаков, но здесь он венчает ими подряд три строки: вся его мука, все негодование — в этих трех восклицательных знаках подряд. Вот что руководит людьми: шепот, хохотня глупцов — от этого зависит жизнь человека! Ужасно жить в мире, который вертится на злой болтовне. . .

"Наедине с своей душой" Онегин все понимал. Но в том-то и беда, что умение остаться наедине со своей совестью, "на тайный суд себя призвав", и поступить так, как велит совесть, — это редкое умение. Для него нужно мужество, которого нет у Евгения. Судьями оказываются Пустяковы и Буяновы с их низкой моралью, выступить против которой Онегин не смеет.

Ленский же доволен тем, что его вызов принят. Сначала он не хотел видеть кокетку Ольгу, но потом не выдержал и отправился к Лариным. Ольга встретила его упреками, была с ним ласкова, как всегда.



Он видит: он еще любим;

Уж он, раскаяньем томим,

Готов просить у ней прощенья. . .



Уезжая, он с тоской смотрит на Ольгу, но ничего не говорит ей. Дома он всю ночь пишет стихи, в отличие от Онегина, который спокойно спит и даже опаздывает на дуэль.

- "Привычка всех считать нулями, а единицами — себя" рано или поздно должна была привести к разрыву. Онегин вынужден убить Ленского. Презирая свет, он все-таки дорожит его мнением, боясь насмешек и упреков в трусости.

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