Сочинение Дуэль Онегина с Ленским (анализ эпизода из 6 главы романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин»).

Пушкин в романе "Евгений Онегин" проверяет Ленского и Онегина разными способами: любовью, отношением к тем или иным жизненным явлениям. Но для полного раскрытия этих образов поэту требовалось нечто более сильное, весомое. И Пушкин решает проверить своих героев убийством. Дуэль Онегина и Ленского в шестой главе романа является очень важным и переломным моментом в жизни обоих героев.



До сцены на балу не возникало никаких сомнений в искренности дружеских отношений между Онегиным и Ленским. Но на именинах у Татьяны Онегин от скуки решил посмеяться над высоким поэтическим чувством Ленского. Если бы он только знал, чего будет стоить его «невинная» шутка!



Поводом для дуэли послужила необоснованная ревность Ленского. На балу Онегин улыбался и заигрывал с Ольгой. Юный поэт не понял, что причиной тому была скука и раздражение его друга. А также пустота и кокетливость Ольги. Вспыльчивый Владимир вызвал Онегина на дуэль. На это решение во многом повлияло появление около Онегина «злого гения» Зарецкого.



Пушкин напрямую не говорит о влиянии Зарецкого на решение юного поэта стреляться. Но по некоторым деталям нетрудно догадаться, кто склонил Ленского к подобному поступку. Зарецкий вызывает улыбку у автора:



Живет, как истинный мудрец,



Капусту садит, как Гораций,



Разводит уток и гусей



И учит азбуке детей…



Он был большой любитель «друзей поссорить молодых / И на барьер поставить их».



Получив записку от друга, Онегин чувствует свою вину:



Во-первых, он уж был не прав…



А во-вторых, пускай поэт



Дурачится; в осьмнадцать лет



Оно простительно.



Так рассуждает главный герой накануне дуэли. Но не отказывается от нее. Почему? Онегин боится общественного мнения? Наверное, да, несмотря на его показное презрение к законам «света». Таким образом, Онегин решает участвовать в этом фарсе.



Я считаю, что дуэль между друзьями никак, кроме фарса, и нельзя назвать. Ведь существовало много причин переноса или полного отказа от поединка. Но единственным распорядителем здесь был Зарецкий. Он всеми силами избегал того, что могло помешать дуэли. Еще при первом посещении Онегина, при передаче картеля, Зарецкий был обязан обсудить возможности примирения. Перед началом поединка он должен был попытаться примирить соперников. Тем более, что всем было ясно, что дуэль вызвана недоразумением. Кроме того, Зарецкий мог остановить дуэль и в тот момент, когда Онегин появился не с секундантом, а со слугой Гильо. В те времена это считалось оскорблением, так как секунданты должны были быть равными дуэлянтам по социальному положению. Более того, появление без достойного секунданта считалось грубым нарушением правил дуэли.



Таким образом, Зарецкий имел все основания не допустить кровавого исхода поединка, но не сделал этого. В сцене дуэли Зарецкий является представителем света. Поэтому, как мне кажется, можно говорить о символичном значении всего поединка.

Евгений, который считал себя свободным от предрассудков, проявился как человек, полностью зависимый от законов света. Его попытка стать самостоятельным и свободным потерпела крах. Онегин оказался зависим от мнения окружающих, побоялся провинциальных сплетен. Так Пушкин раскрыл сущность характера своего главного героя, его несвободу и поверхностность.



Трагедия Онегина заключается, по-моему, в его неумении ценить простые и искренние человеческие чувства. Он отверг искреннюю любовь Татьяны, а теперь убил и своего друга.



Всю сцену дуэли и поведение Онегина во время нее можно считать, на мой взгляд, попыткой Пушкина сделать своего героя убийцей поневоле. У Евгения был шанс остановиться. Сам автор неоднократно спрашивает уже во время поединка:



Не засмеяться ль им, пока



Не обагрилась их рука,



Не разойтиться ль полюбовно?…



И отвечает:



Но дико светская вражда



Боится ложного стыда.



Пушкин называет стыд Онегина «ложным». Это ли не ответ автора на вопрос о сущности его героя? Весь Онегин, с головы до ног, «ложен».



Поэт еще вынесет приговор своему герою. Финал романа покажет, что Онегину нет оправданья. Больше того, он навсегда войдет в историю русской литературы не как герой-идеал и герой-пример, а как «лишний человек», обладающий холодным сердцем и черствой душой. .