Сочинение Дуэль Пьера с Долоховым. (Анализ эпизода из романа Л.Н.Толстого "Война и мир", т. II, ч. I, гл. IV,

Лев Николаевич Толстой в романе "Война и мир" последовательно проводит мысль о предначертанности судьбы человека. Его можно назвать фаталистом. Ярко, правдиво и логично это доказано в сцене дуэли Долохова с Пьером. Сугубо штатский человек — Пьер ранил на дуэли Долохова — бретеpa, повесу, бесстрашного вояку. А ведь Пьер совершенно не мог обращаться с оружием. Перед самой дуэлью секундант Несвицкий объяснил Безухову, "куда следует нажимать".

Эпизод, рассказывающий о дуэли Пьера Безухова и Долохова, можно назвать "Неосознанный поступок". Он начинается с описания обеда в Английском клубе. Все сидят за столом, едят и пьют, провозглашают тосты за императора и его здоровье. На обеде присутствуют Багратион, Нарышкин, граф Ростов, Денисов, Долохов, Безухое. Пьер "не видит и не слышит ничего происходящего вокруг него и думает о чем-то одном, тяжелом и неразрешимом". Его мучает вопрос: действительно ли Долохов и его жена Элен — любовники? "Всякий раз, как нечаянно взгляд его встречался с прекрасными, наглыми глазами Долохова, Пьер чувствовал, как что-то ужасное, безобразное поднимается в его душе". И после тоста, произнесенного его "врагом": "За здоровье красивых женщин, и их любовников", — Безухов понимает, что его подозрения не напрасны.

Назревает конфликт, завязка которого происходит тогда, когда Долохов выхватывает листок, предназначенный Пьеру. Граф вызывает обидчика на дуэль, но делает это неуверенно, робко, можно даже подумать, что слова: "Вы. . . вы. . . негодяй!. , я вас вызываю. . . " — нечаянно вырываются у него. Он не осознает, к чему может привести этот поединок, не осознают этого и секунданты: Несвицкий — секундант Пьера и Николай Ростов — секундант Долохова.

Накануне дуэли Долохов всю ночь сидит в клубе, слушая цыган и песенников. Он уверен в себе, в своих силах, у него твердое намерение убить соперника, но это только видимость, на душе у “его неспокойно. Его соперник же "имеет вид человека, занятого какими-то соображениями, вовсе не касающимися до предстоящего дела. Осунувшееся лицо его желто. Он, видимо, не спал ночью". Граф еще сомневается в правильности своих действий и соображает: что бы он сделал на месте Долохова?

Пьер не знает, что делать: то ли убежать, то ли довести дело до конца. Но когда Несвицкий пытается примирить его с соперником, Безухов отказывается, при этом называя все глупостью. Долохов вообще не хочет ничего слышать.

Несмотря на отказ от примирения, дуэль долго не начинается из-за неосознанности поступка, которую Лев Николаевич Толстой выразил так: "Минуты три все было уже готово, и все-таки медлили начинать. Все молчали". Нерешительность персонажей передает и описание природы — оно скупо и немногословно: туман и оттепель.

Началось. Долохов, когда стали расходиться, шел медленно, рот его имел подобие улыбки. Он осознает свое превосходство и хочет показать, что ничего не боится. Пьер же идет быстро, сбиваясь с протоптанной дорожки, он как бы пытается убежать, закончить все поскорее. Возможно, именно поэтому он стреляет первым, при этом наугад, вздрагивая от сильного звука, и ранит соперника.

Долохов, выстрелив, промахивается. Ранение Долохова и его неудачная попытка убить графа являются кульминацией эпизода. Затем происходит спад действия и развязка, которая заключается в том, что переживают все герои. Пьер ничего не понимает, он полон раскаяния и сожаления, едва сдерживая рыдания, хватаясь за голову, идет назад куда-то в лес, то есть убегает от содеянного, от своего страха. Долохов же ни о чем не жалеет, не думает о себе, о своей боли, а боится за мать, которой он причиняет страдания.

В исходе дуэли, по мысли Толстого, свершилось высшее правосудие. Долохов, которого Пьер принял в своем доме по-приятельски и помог деньгами в память о старой дружбе, опозорил Безухова, соблазнив его жену. Но Пьер совершенно не готов к роли "судьи" ,и "палача" одновременно, он раскаивается в происшедшем, благодарит Бога, что не убил Долохова.

--> ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ <--