Сочинение Дуэль Пьера с Долоховым (анализ эпизода из романа Л.Н.Толстого «Война и мир», том 2, часть 1, главы

В своем романе-эпопее «Война и мир» Толстой показал все многообразие человеческих отношений. Дружба, любовь, ненависть, духовные искания и разочарования, самоотверженность солдат на войне и бессмысленные интриги светского общества – все это есть ни что иное, как жизнь, которую делают такой люди. На страницах романа буквально кипят страсти: любовь, преданность, ненависть.



Одним из главных персонажей романа является Пьер Безухов, в образе которого писатель раскрыл сложный процесс внутреннего становления личности. Толстой показывает Пьера в самых разных жизненных ситуациях, открывая в нем новые черты и качества.



Дуэль Безухова с Долоховым – один из переломных моментов в жизни первого. Описание самого смертельного состязания занимает в романе несколько страниц. Вместе с тем, подробно рассказано о событиях, подготавливающих эту сцену, а также то, что происходит с участниками дуэли после случившегося.



На мой взгляд, своеобразной завязкой действия является женитьба Пьера на Элен Курагиной. Писатель изображает ее развратной женщиной, меняющей любовников как перчатки. Она выходит замуж за Пьера не по любви, а по расчету, из-за наследства, а потому не уважает будущего мужа, считая его дураком. Естественно, что подобное поведение жены могло привести только к одному – дуэли с одним из ее любовников, которым по иронии судьбы становится Долохов.



Сцена дуэли очень важна, потому что она ставит точку в отношениях Пьера с Элен. Спор между Безуховым и Долоховым завязывается на званом обеде в честь Багратиона, устроенном в Английском клубе. Сидя напротив Долохова и Николая Ростова, Безухов думает «о чем-то одном, тяжелом и неразрешенном». Оказывается, что этим мучившим его вопросом был намек княжны в Москве на близость Долохова к его жене и полученное им в нынешнее утро анонимное письмо. Всякий раз, когда нечаянный взгляд его встречался с «наглыми» глазами Долохова, Пьер чувствовал, «как что-то ужасное, безобразное поднималось в его душе, и он скорее отворачивался».



Безухов знает, что Долохов не остановится перед тем, чтобы опозорить старого приятеля: «Для него была бы особенная прелесть в том, чтоб осрамить мое имя и посмеяться надо мной, именно потому, что я. . . помог ему». Так думает Пьер, в то время как Долохов и Николай Ростов, насмешливо и неодобрительно поглядывая на него, пьют за хорошеньких женщин.



В данной ситуации муж Элен боится соперника. Приучив себя додумывать все до конца и быть откровенным с самим собой, он честно признается себе: «Ему ничего не значит убить человека… Он должен думать, что и я боюсь его. И действительно, я боюсь его…».

Но в душе Пьера, преодолевая страх, поднимается бешенство. И когда Долохов с серьезным выражением, но с улыбающимся «в углах ртом, с бокалом обратился к Пьеру», это бешенство вскипает, ищет выхода. Произнеся тост за красивых женщин и их любовников, Долохов выхватывает из рук Пьера листок с текстом кантаты. Такое поведение было бы вполне возможным при их приятельских отношениях, но сейчас «что-то страшное и безобразное…поднялось и овладело Пьером». В порыве гнева он вызывает Долохова на дуэль.



И вот – дуэль в Сокольниках. В этой ситуации больше проявляется настоящая сущность Долохова, нежели Пьера. Он знает, что Безухов не умеет стрелять, однако не делает никаких попыток, чтобы остановить кровопролитие. Наоборот, когда секунданты Несвицкий и Денисов делают, как полагается, попытку примирения, Долохов им отвечает: «Никаких извинений, ничего решительно».



Оба секунданта понимают, что происходит убийство. Поэтому они медлят минуты три, когда уже все готово. Кажется, ничто не может спасти Пьера. Понимает ли это Долохов? Чем виноват перед ним Безухов? За что он готов убить человека? Вряд ли Долохов глубоко задумывался над этими вопросами, считая причиной дуэли нанесенное ему прилюдное оскорбление.



«Становилось страшно», - пишет Толстой. Однако происходящее уже нельзя было остановить.



Пьер, нелепо вытянув вперед правую руку, «видимо, боясь, как бы из этого пистолета не убить самое себя», стреляет первым и ранит соперника. Оба они поступают после выстрела так, как должны поступать именно эти два человека, с этими характерами. Раненый Долохов, упав в снег, все еще целится. В этом действии заключена его сущность: по мере сил - добить до конца, отомстить во что бы то ни стало.



А Пьер стоит, «беспомощно расставив ноги и руки, прямо своей широкой грудью» перед Долоховым так, что даже его секундант Денисов, не выдержав, кричит: «Зак`гойтесь!» К счастью, Долохов промахнулся…



Душевное состояние, в котором находятся соперники во время дуэли, меняется на противоположное после нее. Жестокий и решительный Долохов, подъезжая к дому после дуэли, поражает Ростова и читателя. Он плачет, беспокоясь за свою мать, которая, узнав о дуэли, может сильно разволноваться и не пережить этого. Здесь молодой человек предстает преданным и горячо любящим сыном.



Пьер после дуэли всю ночь размышляет: из его воображения не выходит «умирающее лицо» Долохова. Он вспоминает свою жизнь, начиная со дня женитьбы и заканчивая дуэлью.

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