Сочинение Духовная драма русского европейца Евгения Онегина

Роман А. С. Пушкина “Евгений Онегин” — произведение трудное, емкое по своему содержанию. Работа над этим произведением шла на протяжении почти семи с половиной лет. За этот довольно продолжительный период время не стояло на месте, изменился и сам писатель, его взгляды. По этой причине Пушкин был вынужден пересмотреть и замысел своего романа; немудрено, что на страницах “Евгения Онегина” мы встречаемся с массой противоречий. Но они не случайны, автор намеренно не стал их устранять:



. . . Пересмотрел все это строго:

Противоречий очень много,

Но их исправить не хочу.



Вероятно, именно эти противоречия и делают роман таким живым, динамичным, приближенным к реальной жизни.

Первоначально “Евгений Онегин” мыслился автором в виде сатирического противопоставления светского общества и светского героя высокому авторскому идеалу, что и находит свое воплощение в первой главе. Ведь вначале мы не можем даже предположить, что роман имеет глубочайший подтекст, а его главный герой не так уж прост. Духовная драма Онегина раскрывается гораздо позже, но ее истоки мы должны искать именно в первой главе, где автор знакомит нас с молодыми годами главного героя.

Итак, Онегин предстает перед нами в образе блистательного молодого человека, модного, великолепно вписывающегося в светскую жизнь Петербурга. Автор дает весьма определенное представление о его образовании, вкусах, привычках. Воспитанный своим гувернером, “французом убогим”, который “учит его всему шутя”, Онегин получил достаточно поверхностное европейское образование. Он читал в основном только модные книги, чтобы “без принужденья в разговоре коснуться до всего слегка”. Пушкин также подчеркивает равнодушие главного героя к истории, из которой он помнил лишь анекдоты, и к поэзии. В то же самое время Онегин читает Адама Смита, что еще раз указывает нам на европейскую направленность его образования. Он интересуется конкретной пользой, а не поэзией, которая кажется ему бессмысленной. Необходимо отметить, что такое мнение было весьма популярным среди молодежи того времени.

Несмотря на это, Пушкин очень часто подчеркивает ум Онегина, который хоть и имел весьма однобокую европейскую направленность, но все же был “резким и охлажденным”. Вероятно, именно поэтому Онегину так скоро наскучил свет. Но была, на мой взгляд, и еще одна причина. Онегин — это человек, решивший построить свою реальную жизнь по законам европейского романа. Он написал для себя сценарий, которому он следует. Дело в том, что, начитавшись западных книг, главный герой почел за высшую честь служить идеалам полезности. А обладая незаурядными интеллектуальными способностями, волей, смог “создать” себе жизнь и следовать законам жанра.

Известно, что сам роман вырывается из ряда литературных произведений в мир реальности. Да и сам персонаж не подчиняется законам литературы. “Евгения Онегина” скорее можно назвать жизнеописанием человека, который решил построить свою реальную жизнь по законам литературы, да еще западной. Но самым примечательным, на мой взгляд, является то, что герой типичен для своего времени, он повторяет жизненный путь многих молодых людей начала XIX века.

Подтверждение этой точке зрения мы можем найти в тексте самого романа. Автор постоянно сравнивает Онегина с различными литературными героями, пытаясь найти ключ к его поведению:



Но наш герой, кто б ни был он,

Уж верно был не Грандисон.

Прямым Онегин Чальд-Гарольдом

Вдался в задумчивую лень. . .



Но литературный герой может жить лишь на страницах романа, а попадая в реальный мир, он, естественно, вступает в противоречие с ним, становится как бы лишним человеком. Этот конфликт и является причиной глубочайшей духовной драмы русского европейца.

Будучи сам романтиком до мозга костей, Онегин сходится с поэтом Ленским. Главный герой с иронией смотрит на молодого человека, умиляется его восторженным отношением к миру, высокими чувствами, жаждой жизни. Но, как ни парадоксально, Ленский, естественно, вписывается в реальную жизнь. В его душе нет места этому трагическому несоответствию идеала и действительности. С одной стороны, он пишет возвышенные стихи, посвященные своей богине, но с другой стороны, его отнюдь не коробит то, что Ольга реальная, живая девушка и по очень многим статьям не отвечает поэтическому идеалу.

Онегин искренне любил Ленского, тогда почему же он не отказался от дуэли с ним? Я не думаю, что Онегин не настолько уж боялся мнения света. Скорее всего, отказ от дуэли не соответствовал бы поведению того героя, роль которого Онегин пытался играть. Какой же литературный герой откажется от дуэли? Но Онегин не учел той лишь разницы, что в настоящей жизни и пистолет, и кровь, и смерть будут настоящими. Именно эта дуэль и положила начало тому, что Онегин стал тяготиться своей искусственной, созданной по уму судьбой.

По той же причине отношения Онегина с Татьяной приобретают такую драматическую окраску.

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