Сочинение Духовная эволюция Андрея Болконского (по роману Л.Н. Толстого "Война и мир")

Князь Андрей – один из лучших, любимых героев Л. Н. Толстого. Мы знакомимся с ним уже с первых страниц романа, в салоне Анны Павловны Шерер. Он отличается от прочих светских гостей своей деловой внешностью, четкими движениями. Эти внешние качества являются прямым отражением его характера: делового, независимого.



В начале романа Андрею Болконскому 26 лет. Он находится в расцвете своих сил. Но вместе с тем герой несчастлив. Он женат на «маленькой княгине», которую уже давно не любит. Духовные интересы супругов не совпадают. Жена думает только о его придворной карьере. А скоро у них должен родиться ребенок. Андрей Болконский тяготится лживым высшим обществом. Он смотрит на его представителей с презрением. «Эта жизнь, которую я веду здесь, эта жизнь – не по мне», - говорит он Пьеру. В самой ранней характеристике героя в первых конспектах романа сказано: «Молодой князь вел жизнь безупречную с нравственной чистоты в противность обычаям тогдашней молодежи». Эта черта осталась главной в его характере. «Он, - писал Толстой, - всеми силами души всегда искал одного: быть всегда хорошим».



Первоначально роль Болконского в романе была очень скромной. Гордый индивидуалист должен был погибнуть на поле боя, стать частицей общей массы. В окончательном варианте значение героя возросло. Он проделал огромную эволюцию. У Андрея Болконского есть черты характера, которые всегда были в нем. К ним относится невозможность слияния со светским обществом, быть как все. Героя отличает прямота, порой доходящая до грубости. Одной из главных его черт является патриотизм. Семья Болконских никогда не отделяла себя от родины.



Многие отмечают, что князь Андрей похож на Печорина. Но это не так. Главное их отличие состоит в том, что герой Л. Н. Толстого симпатизирует искренности. Он любит простодушие и наивность Пьера. При его появлении лицо князя неожиданно «просияло доброй и приятной улыбкой». Друзей сближает бескомпромиссность ко лжи и правдолюбие. Пожалуй, определяющей чертой князя Андрея является сознательность во всех своих стремлениях. Он всегда хотел принять «деятельное участие в жизни». В душе он грезил славой Наполеона. Болконский искренне мечтал о подвиге, который бы заметили и оценили другие люди. Своим кумиром он считал Наполеона, которому в свое время принес славу Тулон. Князь Андрей искал одобрения и признания. Ради этого он принимает участие в кампании 1805 года. Болконский служит в штабе при главнокомандующем. Он активно разрабатывает планы военных действий, обдумывает наилучшие диспозиции перед Шенграбенской битвой. У Билибина герой узнает о тяжелом положении армии. Князь Андрей решил спасать положение. Но в ходе сражения убеждается, что руководить таким огромным количеством людей одному человеку физически невозможно. Планы и диспозиции не действуют. Второе разочарование он испытывает, когда видит несоответствие между истинным героизмом и его оценкой другими людьми.

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