Сочинение Духовная эволюция Наташи Ростовой (по роману Л.Н. Толстого "Война и мир")

В своем романе «Война и мир» Л. Н. Толстой рассказывает читателю о разных людях, живших в эпоху Отечественной войны 1812 года. Действующих лиц в его произведении очень много, но одним из самых ярких образов является Наташа Ростова, которую в начале мы видим тринадцатилетней беззаботной девочкой, а в конце – любящей женой и матерью. На протяжении всего романа читатель следит за духовным становлением девушки.



«Поэтической, переполненной жизнью, прелестной девушкой» назвал Наташу Ростову князь Андрей. «Волшебницей» казалась она Денисову. «Она обворожительна», - говорил о ней Пьер. Читатель видит, как она взрослеет, стремится к счастью, выходит замуж, становится матерью. Наташе не свойственны раздумья о смысле бытия, как Андрею Болконскому или Пьеру Безухову, ей чужды идеалы самоотречения. Главную роль для нее играют чувства.



Впервые Наташа появляется на страницах произведения «живой», «черноглазой» девочкой. Она находится в том «милом возрасте, когда девочка уже не ребёнок, а ребенок еще не девушка». Любимица семейства Ростовых, Наташа и сама полна любви и ласки к окружающим. С разбегу она влетает в гостиную с куклой Мими в руках, задыхаясь от смеха, и в комнату словно врывается солнечный луч. Вот она в «цветочной» комнате прячется между кадок цветов и, случайно подсмотрев и подслушав объяснение в любви Николая и Сони, по-детски подражает им, просит Бориса поцеловать ее и спрашивает его: «Навсегда? до самой смерти?». Она уверена, что жизнь – это сплошной праздник, а весь мир – чудесная гармония. «Порох», «зелье девка», «казак» - так характеризуют ее другие люди. В юности Наташа покоряет своей поэтичностью и музыкальностью. Ее волнует красота природы в летнюю ночь в Отрадном. Она прекрасно поет и танцует. Ей по душе народное искусство, русские народные обычаи, нравы простых людей. Она с удовольствием слушает игру на гитаре, пение дядюшки, который «пел так, как поет народ».



Главное, что привлекает в Наташе, – это ее дар любви к людям, ее человечность. Из всего семейства она более всех наделена «способностью чувствовать оттенки интонаций, взглядов и выражений лиц». Внутреннему настрою Наташи соответствует и ее речь, эмоциональная, часто дополняемая мимикой и жестами. Толстой замечает, что Наташа «не могла постигнуть возможность выразить в письме правдиво хоть одну тысячную долю того, что привыкла выражать голосом, улыбкой, взглядом». Одаренность и обаяние Наташи так велики, что за ними не чувствуются ее недостатки.



Подрастая, Наташа превращается в обаятельную девушку, на которую обращают внимание из-за ее жизнерадостности и непосредственности. На своем первом аристократическом балу девушка боится, что ее никто не пригласит на вальс. Но, танцуя с Андреем Болконским, Наташу захватывают чувства, постепенно переходящие от робости к надежде и ожиданию, от страха к восторгу и упоению своей молодостью и успехом. Первый выезд в «большой свет» принес девушке торжество. Наташу не занимали ни государь, ни важные лица, ни политические проблемы: «Она ничего не заметила и не видела из того, что занимало всех на этом бале Она была на той высшей ступени счастья, когда человек делается вполне добр и хорош и не верит в возможность зла, несчастья и горя».



Слова Пьера: «Она не удостаивает быть умной» - могут быть объяснены отсутствием у Наташи широких умственных интересов, образования. Жизненные суждения ее о людях, идущие от сердца, проницательны и разумны. Используя слова Толстого из письма Фету, можно сказать, что она была наделена «умом сердца». Наташа способна понять другого человека и проникнуться его чувством. Так, она поняла духовную красоту княжны Марьи и полюбила ее, несмотря на различие их натур. В преуспевающем Борисе Друбецком она разглядела тщеславного карьериста, а в Берге – его фальшивый патриотизм.



С открытой душой Наташа Ростова принимает жизнь в ее богатстве и красоте. Ей совершенно чуждо желание постоянно сравнивать свои поступки с действиями других людей, ее не волнует мнение окружающих. В качестве внутреннего «ограничителя» этот принцип для нее просто не существует. И происходит это отнюдь не потому, что Наташа намеренно отвергает какие-либо жизненные нормы, просто она обладает духовной свободой и непосредственностью, которые начали проявляться с раннего детства.



Наташа способна к сильному и глубокому чувству, к благородным порывам. В 1812 году, перед нашествием французов, она добивается того, чтобы родители вместо имущества вывезли из Москвы раненых. Ее душевная чистота покоряет людей. Только материнское чутье графини говорило, «что чего-то слишком много в Наташе и что от этого она не будет счастлива». Тревожные предчувствия матери подтвердились. Любовь была единственным смыслом жизни Наташи, единственным ее интересом. Проявление любви к ней, с чьей бы стороны оно не исходило, – от Бориса, Денисова, Болконского, Пьера Безухова или Анатоля Курагина, - волновало ее и вызывало в ней ответный отклик.

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