Сочинение Духовная эволюция Онегина (по роману А.С.Пушкина «Евгений Онегин»)

Александр Сергеевич Пушкин в своем романе «Евгений Онегин» показал современную ему эпоху. Пушкин был первым, кто разглядел черту, характерную некоторым молодым людям в начале 19 века: человек в обществе одинок, если он образованнее других.

Автор «Евгения Онегина» проследил истоки этого явления: поверхностное воспитание, беспорядочное подражание европейской культуре, условность дворянского уклада жизни, отсутствие духовных и общественных интересов у большинства людей.



Пушкин называет Евгения «старым приятелем». Он настолько хорошо знает все его привычки и мысли, что невольно возникает ощущение, что в противоречивости образа Онегина, в описании его уклада жизни, Пушкин в какой-то мере выразил себя. Может быть, именно поэтому он позволяет себе иногда быть очень суровым к этому персонажу.

Первая глава показывает Онегина в Петербурге. Евгений – «светский петербургский молодой человек», столичный аристократ. Рисуя образ своего героя, Пушкин подобно говорит о его воспитании и образовании, о жизни в «свете». «Забав и роскоши дитя», Онегин получил типичное для аристократической молодежи того времени домашнее образование и воспитание под руководством француза-гувернера. Он рос в духе аристократической культуры, оторванной от национальной и народной почвы. В первой главе Онегин - столичный франт, который уже вполне постиг «науку страсти нежной».

Но Евгений по своей натуре выделяется из общей массы «золотой молодежи». Пушкин отмечает его «мечтам невольную преданность, неподражательную странность и резкий, охлажденный ум», чувство чести, благородство души. Это не могло не привести Онегина к разочарованию в жизни и интересах светского общества, к недовольству политической и социальной обстановкой, сложившейся в России после Отечественной войны 1812 года.

Покинув светское общество, он пробует заняться какой-либо полезной деятельностью. Таким образом, он оказывается в деревне, где пытается вести имение, которое он получил в наследство от дяди.



Появление на страницах романа Ленского, и то, что он стал другом Онегина, – важный приём. Благодаря образу Владимира, его открытому взгляду на жизнь, все образы становятся ярче и драматичнее:



Они сошлись. Волна и камень,



Стихи и проза, лёд и пламень



Не так различны меж собой.



Ленский представляет собой как бы зеркало, которое отображает былого Евгения. Ведь Онегин тоже был когда-то восторженным. Любовь Ленского к сестре Татьяны Ольге искренна и романтична. И Онегин когда-то любил. Но жизнь в Петербурге сделала его циничным, поэтому его оценка Ольги Лариной довольно сурова.

Слепо влюблённый Ленский бросает вызов обидчику своей возлюбленной. Это был роковой шаг. В ночь перед дуэлью он пишет Ольге последние стихи, а Онегин крепко спит…



И вот при первом же испытании Онегин пасует перед укладами так ненавистного ему общества. В роковое утро перед поединком он считает себя «мячиком предрассуждений», рабом светской условности:



И вот общественное мненье!



Пружина чести, наш кумир!



Но всё же стреляет. Получается, что хотя и невольно, Онегин становится убийцей. И это накладывает на него неизгладимый отпечаток. Недаром герой признаётся в письме Татьяне:



Ещё одно нас разлучило…



Несчастной жертвой Ленский пал…



Именно отсюда и начинается ломка его жизни, поспешное бегство из деревни, странствия по родной земле и всё растущее чувство собственной неполноценности и бесполезности:



Зачем я пулей в грудь не ранен?



Я молод, жизнь во мне крепка;



Чего мне ждать? тоска, тоска!. .



После отъезда Онегина Татьяне приоткрывает перед читателем завесу тайны, кто же был на самом деле Онегин. Она его любит, любит по-настоящему, но её оценка так же сурова, как и комментарии автора:



Чудак печальный и опасный,



Созданье ада иль небес,



Сей ангел, сей надменный бес,



Что ж он?. .



В восьмой главе романа перед нами предстаёт другой Онегин. Он повзрослел, стал духовно богаче, глубже, искреннее. И письмо к Татьяне - тому подтверждение. Но герой опоздал, Татьяна несвободна.

Путешествие сильно изменило героя, но отказ Татьяны изменит его не меньше. Но об этом автор ничего больше нам не говорит:



И здесь героя моего,



В минуту, злую для него,



Читатель, мы теперь оставим,



Надолго… навсегда.



Нашел ли Онегин в конце концов свое призвание в жизни? Уехав в деревню, порвав со светским обществом, в котором герой не нашел ни высоких нравов, ни настоящих чувств, а лишь пародию на них, и будучи оторван от жизни народа, Онегин теряет связь с людьми. Спасти героя от «душевной пустоты» не смогли и сильнейшие чувства, объединяющие человека с человеком: любовь и дружба. Он отверг Татьяну, так как выше всего ценил «вольность и покой», не сумел разгадать всю глубину ее натуры и ее чувства к нему. Онегин убил своего друга Ленского, так как не смог возвыситься над общественным мнением того поместного дворянства, которое он внутренне презирал. Сословные предрассудки взяли верх в тех колебаниях, которые он испытывал после получения вызова на дуэль. Герой испугался «шепота, хохотни глупцов», сплетен Зарецких.



В лице Онегина Пушкин первым из писателей изобразил тот тип просвещенного дворянина, который сложился в России в 20-е годы 19 века. Он, как представитель интеллигенции, критически относился к правительственной политике, не желал служить царизму, не хотел встать в ряды грибоедовских «молчалиных».

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