Сочинение Духовная эволюция Онегина в романе А.С. Пушкина «Евгений Онегин».

С образом Евгения Онегина связана тема «лишнего человека» в русской литературе. Пушкин первым обратил внимание современников на эту проблему. В чем же причина того, что умный, образованный Онегин не находит себе места в жизни, испытывает скуку, усталость в самом расцвете лет? Ответить на этот вопрос можно, проследив эволюцию образа в романе.



Первая глава раскрывает перед нами характер и образ жизни главного героя. Мы застаём его в карете. Автор называет Онегина «молодым повесой», цинично думающим о смерти дяди. Первая строфа показывает нравственный характер героя, даёт его визитную карточку. «Без предисловий, сей же час» Пушкин знакомит нас с биографией Онегина. Как и многих дворян того времени, героя воспитывали французы-гувернёры. Они мало заботились о духовном развитии своего воспитанника, учили его «всему шутя», в отрыве от национальной культуры и традиций. Итог такого образования:



Он по-французски совершенно



Мог изъясняться и писал;



Легко мазурку танцевал



И кланялся непринужденно;



Чего ж вам больше? Свет решил,



Что он умён и очень мил.



Затем автор показывает нам светскую жизнь молодого человека, более всего преуспевшего в «науке срасти нежной». Онегин с лёгкостью покоряет сердца красавиц, умело используя своё обаяние и лицемерие. Герой Пушкина – настоящий франт, одетый по последней моде, привыкший часами стоять у зеркала. Жизнь героя описана автором как непрерывное пиршество. День в разгаре, а Онегину в постель несут записочки с приглашением на вечерние балы. Затем обед, прогулки, театр, где он любил блистать. И так повторялось каждый день.



Онегин привык получать от жизни одни удовольствия. Даже любовь стала для него развлечением. Таким образом, Пушкин показывает нам мертвенность, пустоту, существования героя. Символ его жизни - потребление. Потребляется искусство, балет, даже человеческие отношения. Неслучайно едва ли не главное место в первой главе занимает описание стола: вначале это обеденный стол, затем туалетный и, в конечном счете, стол, на котором лежит покойный дядя.



Во многом Онегин живёт механически. Об этом говорит такая деталь, как брегет, извещающий о театре, обеде. Печально думать, что иногда бездушный механизм управляет жизнью человека. Возникает вопрос: в чём же смысл жизни героя? Неужели только в том, чтобы есть, пить, получать удовольствия от того, что не требует духовных усилий? Неужели таков Онегин. Ведь о нём сложилось представление как об умном, думающем человеке. Неслучайно в первой главе автор показывает лишь образ жизни героя. Он практически лишён внутренних черт. Но Пушкин даёт понять, что такая жизнь не для Онегина:



Нет, рано чувства в нём остыли;



Ему наскучил света шум…



Думаю, что здесь перед нами несовпадение образа жизни героя и его личности. В этом причина «сплина», «русской хандры», скуки Онегина, охлаждения ко всему. Герой находится на грани духовной гибели. Повстречавшись с Онегиным именно в этот период, автор испытывает к нему симпатию. Он увидел в герое «мечтам невольную преданность», « неподражательную странность и резкий охлаждённый ум». Таков Онегин по своей сути. Он не погиб окончательно. Ещё есть надежда на возрождение.



Таким образом, роман движется во внутренний мир героя. Пушкин пытается понять, каковы истоки поведения Онегина. Здесь важную роль играют принципы, философия, которой руководствуется герой в жизни. Это западный образ мыслей. Онегин усвоил его с детства. Неслучайно в кабинете Евгения стоит фигурка Наполеона. С этим именем связана теория сильной личности, которой всё позволено и доступно. Онегин хорошо усвоил эту теорию. Эгоизм руководит его поступками. Он понимает, что в мире всё потребляется. Повсюду царит культ денег.

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