Сочинение Духовная связь писателя с его литературным героем (по творчеству А. И. Куприна)

Над вымыслом слезами обольюсь. . .

А. С. Пушкин



Известно, что в героях литературных произведений всегда присутствуют некоторые черты характера самих писателей. В уста иных героев писатели вкладывают свои наболевшие мысли. Но личность писателя остается скрытой для постороннего взгляда. Поэтому можно только догадываться о тех или иных свойствах характера писателя по поступкам его героя. Идя по этому пути, биографы писателей иногда открывают совершенно удивительные и странные черты, поступки и настроения этих творческих личностей.

Хочу порассуждать на эту тему на основе творчества А. И. Куприна. Как личность Куприна хорошо охарактеризовала М. А. Лохвицкая: “Это сочетание скрытой душевной нежности с безудержным разгулом и порою даже жестокостью. . . ” О жестокости Куприна Лохвицкая пишет, ссылаясь на слухи: “Много рассказывалось о безудержных купринских кутежах, о злых забавах, как травил он в пьяной компании кошку с собаками, как видел в одесском ресторане попугая в клетке и кто-то сказал, что если попугая накормить укропом, то он погибнет в страшных мучениях. И будто бы, услышав это, Куприн всю ночь ездил по городу, искал укропа, чтобы накормить попугая и посмотреть, что из этого будет. Но была зима и свежего укропа он не достал”. Далее она приводит в пример его буйное поведение в ресторанах, с бросанием бутылок на пол и матом и т. д. Попробую обнаружить эти черты характера в героях его знаменитой повести “Поединок”.

Повесть начинается сценой вечерних занятий по изучению устава гарнизонной службы. Сразу же возникают отрицательные эмоции: полковник Шульгович в грубых словах устраивает разнос командиру роты Сливе всего лишь за то, что солдат-татарин не смог ответить на его вопросы. Далее ярко описываются издевательства над солдатом Хлебниковым, которого доводят до того, что он готов лечь на рельсы и разом покончить со своими страданиями. Появляется еще один герой, носитель страшной отрицательной энергии, — это жена бездарного капитана Шурочка Николаева. Внешне она красива, умна, но за блестящей внешностью скрывается жестокая, расчетливая хищница. Поставив перед собой цель во что бы то ни стало пробиться в высшее общество, она не брезгует никакими средствами, чтобы достичь желаемого. Ее не останавливает даже жизнь человека, глубоко и нежно преданного ей. Во имя амбиций она готова на все.

Итак, если принять во внимание высказывание Лохвицкой про случаи жестокости и грубости, можно предположить, что личный опыт помог Куприну так живописно изобразить отрицательные черты характера своих героев. Тем более что автор-мужчина вполне может передавать свои определенные качества через женский образ, как, например, Пушкин передал свои некоторые человеческие качества своей героине Татьяне Лариной.

Я считаю, что Куприн не был добряком и простаком. Об этом свидетельствует все его творчество. Но коль уж делать такие предположения, надо отметить и его положительные качества. Современники говорили о нем, что он не был завистлив, в нем было много благородства. Куприн радовался чужому литературному успеху. Его уважали глубочайшие личности того времени. Л. Толстой, например, писал о нем: “Этот офицер хорошо пишет”.

Благородные качества Куприна без труда разглядел я в образе подпоручика Ромашова. Этот герой повести “Поединок” проявляет себя как чистый и добрый человек. Он становится жертвой порочных людей. Особую симпатию читателей этот образ вызывает еще и потому, что гибель наступила как раз в тот момент, когда он был готов порвать с прошлым и круто изменить свою судьбу. Таким образом, автор подчеркивает мысль о том, что честный человек всегда остается победителем в духовном плане. Автор, наделяющий своего главного героя такими благородными качествами, не может сам не знать им настоящую цену.

Мне кажется, поводом для многих неприглядных слухов о Куприне послужила судьба этого человека. Он мечтал быть морским волком, путешественником, а судьба сделала его пехотным офицером.

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