Сочинение "Духовная высота" простого человека в романе Л. Н. Толстого "Война и мир"

Идея невероятного подвига есть основная идея русского воинского эпоса. Эта идея выступает на первых план во всех решающих эпизодах эпопеи Толстого. Толстой показывает, кем был совершен этот подвиг - в атаке шестого егерского полка, в атаке Тимохина, на батарее Тушина, и знакомит читателя с простыми людьми - героями этого подвига. В этом состоит задача шенграбенекого эпизода.



В ходе развития шенграбенского эпизода постепенно проясняется одна из главных мыслей Толстого: настоящим героем является самый простой, скромный человек. Это человек, каких много, который и не подозревает, в каком великом деле призван он принимать участие.

Этот мотив ширится и растет в дальнейшем ходе повествования. Накануне сражения, когда Наполеон, разъяренный несвоевременным перемирием, которое Мюрат поспешил заключить с Кутузовым, приказал возобновить военные действия, "четырехтысячный отряд Багратиона, весело раскладывая костры, сушился, обогревался, варил в первый раз после трех дней кашу, и никто из людей отряда не знал и не думал о том, что предстояло ему".

Солдаты отряда показаны в обстановке будничного походного труда. Вот они строят "краснеющие свежею, вновь вскопанною глиною" укрепления. "Несколько' батальонов солдат в одних рубахах, несмотря на холодный ветер, как белые муравьи, копошились на этих укреплениях; из-за вала невидимо кем беспрестанно выкидывались лопаты красной глины".



Толстой отмечает, что, по мере приближения к неприятелю, все "веселее становился вид войск". . . "рассыпанные по всему пространству, солдаты тащили дрова и хворост и строили балаганчики, весело смеясь и переговариваясь".



Эта черта русских солдат отмечена и в бородинском эпизоде. Воинский подвиг совершается людьми, бодрыми духом, в дружном единении идущими в бой. Толстой показывает деловитость походного быта, дает ряд картин, рисующих солдатскую жизнь, - починка одежды около костров, обед, получение положенной порции водки. Это мирное начало, присущее народу, солдатской массе, неистребимое даже перед неприятельской цепью, особенно подчеркивается Толстым.



Когда раздался пушечный выстрел, свидетельствовавший о том, что сражение началось, новые черты - решительность и отвага - появились в быстрых движениях солдат. Те роты, которые четверть часа тому назад ели кашу и пили водку, теперь строились и разбирали ружья, и на всех лицах было чувство оживления: "Началось! Вот оно! Страшно и весело!" - говорило лицо каждого солдата и офицера"



Подвиг багратионовского отряда показан в действиях множества лиц - Тушина, Тимохина, самого Багратиона, Андрея Болконского и других. Они черпали силу в единстве всего войска, в спокойном, деловитом единении людей, чувствовавших свою связь с народом и осознававших свою непобедимость. Толстой с невероятной убедительностью раскрыл эту моральную спаянность всего отряда, взаимную поддержку, которую оказывали друг другу все, от солдата до Багратиона. Тушин, начальник батареи, начал обстрел Шенграбена по совету своего фельдфебеля. Багратион одобрил как это, так и ряд других действий, предпринятых по инициативе младших начальников, а когда наступил решительный момент, сам повел в атаку егерский полк.



В описании сражения нетрудно заметить две основные части. В первой из них центральной фигурой является Багратион. Объезжая позиции, он попадает на батарею Тушина. Напряжение боя растет непрерывно. С каждой минутой становилась все более очевидной опасность, в которой находился отряд. Багратион был спокоен, но сосредоточен. Он знал, что его воины с честью выполняют свой долг, и предоставлял младшим начальникам инициативу действия. И "присутствие его сделало чрезвычайно много. Начальники, с расстроенными лицами подъезжавшие к князю Багратиону, становились спокойны, солдаты и офицеры весело приветствовали его и становились оживленнее в его присутствии и, видимо, щеголяли перед ним своей храбростью". В этой взаимной уверенности - полководца в своих солдатах и солдат в своем полководце - был залог успеха невероятной по силе воинского дерзания шенграбенской операции.



Объезжая позиции, Багратион направился к "самому настоящему полю сражения". Хотя полковой командир доложил ему, что конная атака французов отбита, Багратиону стало ясно, что положение на передовой линии критическое. В его лице выразилась сосредоточенная и счастливая решимость, поразившая князя Андрея. На виду у французов Багратион вызвал два батальона егерского полка и сам повел их в атаку:"Ура-а-а-а!" - протяжным криком разнеслось по нашей линии, и, обгоняя князя Багратиона и друг друга, нестройною, но веселою и оживленною толпой побежали наши под гору за расстроенными французами.



Атака шестого егерского обеспечила отступление правого фланга".



Во второй половине шенграбенского эпизода главными героями являются Тимохин и Тушин. Был момент, когда пехотные полки левого фланга, забытые проспорившими командирами, оказались застигнуты врасплох французами. Положение было отчаянное, восстановить порядок в войсках казалось невозможно. Но в этот момент случилось то, на что никто не рассчитывал. Тимохин со своей ротой, удержавшейся в порядке, атаковал французов с такой "безумной" решительностью, что французы побросали оружие и побежали.

Тимохин - один из многих участников боевых действий, и смысл его выступления в том, чтобы показать подлинный героизм простого воина, каких много в русской армии, и чьей доблестью и беззаветной преданность воинскому долгу непобедимо русское войско.



Тушин, при всей яркости своего индивидуального характера, всесторонне раскрытого в ряде эпизодов, тоже дан в "Войне и мире" как один из многих боевых офицеров русской армии. В повествовании не показана прошлая жизнь Тушина, завязка его личной судьбы - все то, что отличает данного героя от окружающих. Толстой намеренно подчеркивает в нем то, что роднит его со многими другими воинами русской армии. Тушин выступает как один из многих: мы о нем ничего не знаем за пределами его службы, и потому его имя имеет такое же обобщающее значение в романе, как и имя Тимохина.

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