Сочинение Духовность

В данном тексте рассматривается одна из важнейших проблем, волновавших человечество во все времена: что есть духовность, что есть духовный человек. Принято считать, что духовный, интеллигентный человек – это человек, интересующийся искусством. Такой человек ходит в кино, любит театр, читает книги. И все это делает его еще более развитым, еще более духовным. Так ли это?

Мне кажется, не совсем. «Духовность – это собственное стремление человека», - читаем мы у С. Соловейчика. Это внутренняя потребность, которая идет их души, из детства, от родителей, окружения. Такой человек будет искать в искусстве и культуре подтверждение и поддержку своим идеалам. Значит, он будет выбирать «настоящие» произведения, искренние, те, которые несут добро, веру, надежду, любовь. Ведь не секрет, что многие люди, якобы увлекающиеся искусством, довольствуются подделкой, тем, что дает лишь развлечение, но не подталкивает к работе души. Таких людей вряд ли можно назвать духовными.

Кроме того, духовность не так тесно связана с добротой, трудолюбием, честностью, искренностью, как может показаться на первый взгляд. Есть честные и добрые люди, которые не задумываются о своем духовном развитии, которых не мучает «духовная жажда». Они живут, довольствуясь тем, что есть, больше ничего не желая.

Духовная жажда, по мнению автора текста, неутолима. Духовно развитый человек обречен на вечные поиски, стремления, муки. И в этом он находит и свое счастье, и свое несчастье, свою радость и свое страдание.

Проблема духовности, духовного человека – одна из вечных проблем русской и мировой литературы. Главной для себя ее считал А. П. Чехов. В своем рассказе «Ионыч» он показал нам псевдодуховных людей. Это семья Туркиных, самая «культурная» семья города, куда попал молодой доктор Старцев. Мать семейства, Вера Иосифовна, писала романы, в которых затрагивала проблему народа, актуальную для интеллигенции конца 19 века. Но эти романы были бездарны, а темы, описываемые в них, нисколько не волновали героиню.

Дочь Туркиных, Котик, мнила себя великой пианисткой, хотя играла плохо, трудно, через усилия. Она занималась искусством не ради искусства, а ради славы, успеха, карьеры, которые ей могла принести игра на фортепиано. Глава семейства развлекал гостей шутками, которые слышал еще в молодости. Все это говорит о мнимой духовности этих людей. А также о бездуховности города, в котором семья Туркиных считалась эталоном, примером для подражания и восхищения.

Бездуховен и сам Старцев, постепенно из перспективного молодого человека превращающийся в пошлого стяжателя Ионыча.

Духовность и бездуховность – основная проблема всего творчества Л. Н. Толстого. В его произведениях мы находим галерею героев, наполненных духовной жаждой, стремлением к духовному развитию. Такова Наташа Ростова – одна из главных героинь романа-эпопеи «Война и мир». Эта девушка не задумывалась о своем развитии, не изучала гипотезы и теории, не «мудрствовала лукаво». Она жила, руководствуясь своим внутренним нравственным законом, своей врожденной духовностью.

Конечно, Наташа совершала много ошибок, на ее пути было много соблазнов. Но вечное стремление к «доброте, красоте и правде» спасало ее, выводило на правильный путь. В итоге Ростова нашла себя, свое счастье. Но, я уверен, путь ее духовного развития на этом не закончился.

Духовность – важнейшая категория для оценки человека. Вокруг нее существует множество проблем, вопросов, споров. И однозначного ответа нет и не может быть….