Сочинение Духовные искания Андрея Болконского

«Жить по-божьи, творя любовь и добро» - таковы были взгляды Л. Н. Толстого на духовный мир человека, которые он высказал на склоне лет, обращаясь к юношеству. «Кто я? Зачем я живу? Во имя чего я живу?» - вот круг вопросов, которые составляют нравственные искания человека. Все любимые герои Л. Н. Толстого заняты этим напряженным духовным поиском. Л. Н. Толстой с симпатией относится к князю Болконскому, неординарному, думающему, ищущему человеку. «Он все читал, все знал, обо всем имел понятие» - такая высокая оценка дана князю Андрею на первых страницах романа. Совершенно очевидно, что князь Андрей не удовлетворен жизнью света, живет по другим, более возвышенным и благородным правилам жизни. В разговоре с Пьером князь так объясняет свой уход на войну: «Я иду потому, что эта жизнь, которую я веду здесь, эта жизнь - не по мне!». И вот Болконский под небом Аустерлица. О чем он думает накануне сражения? - «Хочу славы, хочу быть известным людям, хочу быть любимым ими». Князь Андрей с наслаждением слушает свист пуль, берет знамя и бежит в атаку, уверенный в том, что весь батальон последует за ним. В действительности он сумел пробежать всего несколько метров, был ранен и истекал кровью на Праценской горе. Именно в этот момент в его душе произойдет перелом, который изменит его жизнь и определит будущее. «Как я не видал прежде этого высокого неба? - шепчет он в бреду. - И как я счастлив, что узнал его, наконец. Да! Все пустое, все обман, кроме этого бесконечного неба. . . ничего нет, кроме тишины, успокоения». Как эти мысли не похожи на прежнее честолюбивое стремление к славе. Взгляд на бесконечное и прекрасное небо помог герою осознать мелочность и суету своих желаний. Даже Наполеон, его кумир, кажется теперь маленьким и ничтожным. Конечно, князь Андрей не приходит к Богу, но все же отбрасывает честолюбивые мечты, понимает, что человек должен искать в жизни что-то вечное. Но что? Этого еще герой не знает.

Пройдет полтора года, князь Андреи оправится от раны и вернется в Лысые Горы. Но духовное озарение под Аустерлицем не даст пока Болконскому внутренних сил, не избавит от разочарования и пессимизма, кстати, это обнаружит Пьер, приехав к нему в имение: «Его поразила происшедшая перемена в князе Андрее. Слова были ласковы, улыбка была на губах и лице князя Андрея, но взгляд был потухший, мертвый. . . » Встреча Пьера и князя Андрея ста - нет еще одним важным моментом в духовной биографии последнего. Князь Андрей скептически слушает лозунги Пьера о необходимости делать людям добро. Сам он отстаивает другое, жить так, чтобы не делать другим зла, жить для себя. И все же «свидание с Пьером было для князя Андрея эпохой, с которой началась хотя во внешности и та же самая, но во внутреннем мире его новая жизнь». И в этой новой жизни князь Андрей перечислит своих крестьян в вольные хлебопашцы, заменит барщину оброком, в Богучарово крестьянских и дворовых детей станут учить грамоте. Так Болконский начнет преодолевать свое отчаяние, снова будет стремиться к добру, истине, справедливости. Но впереди - еще много надежд и разочарований, взлетов и падений. Князь Андрей будет пристально следить за происходящими событиями, думать, анализировать. Правда, он все еще убежден, что никогда не воскреснет к счастью, радости, любви. Поэтому, увидев посреди цветущего весеннего леса старый корявый дуб, он грустно согласится с ним: «. . . да, он прав, тысячу раз прав этот дуб. . . пускай другие, молодые, вновь поддаются на этот обман, а мы знаем жизнь, — наша жизнь кончена!» Однако встреча с Наташей перевернет его взгляд на мир, он воскреснет душой, и старый дуб, правда уже покрытый нежной зеленью, расскажет ему о другом.

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