Сочинение Духовные искания Андрея Болконского в романе Л. Н. Толстого «Война и мир»

В 1856 году Л. Н. Толстой начинает работу над романом «Война и мир» о бывшем декабристе, который возвращается с семьей в Россию из-за границы. Но в ходе работы, автор все более отодвигал действие вглубь истории, пока в конце концов не пришел к выводу, что истоки декабристского движения следует искать в событиях войны 1812 года, когда в борьбе с завоевателями объединились все слои русского общества, дворянство и крестьянство сражалось плечом к плечу за освобождение родины. Так возник замысел романа «Война и мир». Первоначально Толстой предполагал написать классический семейно-любовный роман. Но произведение, вышедшее из-под его пера после шести лет кропотливой работы, оказалось гораздо шире этих условных рамок. Оно стало развернутой панорамой всей русской жизни, на протяжении пятнадцати — двадцати лет. Судьбы отдельных героев автор умело вплетает в общую картину исторического процесса. Но отнюдь не внешние события составляют основное содержание этого произведения. Главная цель автора — показать духовную эволюцию и духовные искания своих героев, становление их личности.

Один из главных героев — Андрей Болконский. В начале романа мы наблюдаем его увлечение Наполеоном. Он разочарован пустотой светской жизни, ее однообразием и бессмысленностью и томится жаждой деятельности. Он женат всего лишь пол года, но уже глубоко разочарован в семейной жизни и в своей хорошенькой куколке — жене, с которой обращается вежливо, но холодно, как с посторонней женщиной. Ища возможности для приложения своих сил, князь отправляет беременную жену к отцу для того, чтобы ехать в армию, чем вызывает у нее искреннюю обиду. Избалованная, привыкшая к обожанию и поклонению маленькая княгиня, обижена тем, что муж покидает ее в таком положении, хотя имеет возможность блестяще устроить карьеру через ее дядю, став флигель-адъютантом. Но князь Андрей мечтает о настоящей военной карьере, о славе. В тот момент он всерьез увлечен Наполеоном, которого считает великим полководцем. Он мечтает о своем Тулонет который принесет ему славу и поможет возвыситься. Он верит, что рожден для подвига. В мечтах он видит, как армия попадает в трудное положение, а он спасает ее и выигрывает войну. Но следует заметить, что для князя Андрея стремление к славе — это не эгоистичное побуждение, а наоборот, благородная потребность служения обществу. Именно она заставляет Болконского подхватить падающее знамя и кинуться вперед навстречу врагу. Вот он — его Тулон, долгожданный момент подвига, о котором он мечтал. Но, как ни странно, в этот момент герой не ощущает особого душевного подъема, наоборот, в глаза ему бросается что-то мелкое, второстепенное. Потом он падает раненый вместе со знаменем и перестает замечать что-либо вокруг. Он не заметит даже похвалы своего вчерашнего кумира — Наполеона. Он увидит лишь высокое небо над головой и поразится тому, что не видел его раньше. И все его мечты и честолюбивые замыслы покажутся Андрею Болконскому пустыми и мелочными. Здесь, под высоким небом Аустерлица откроется ему смысл истинных ценностей и истинного счастья. Залогом этого счастья для него становится семья — жена, любовь к которой вновь возродится в его душе, и будущий сын. Теперь уже он считает свое презрение и холодность к жене жестоким и несправедливым. Он возвращается с твердым намерением все исправить. Но застает жену при смерти и тяжело страдает от вины перед ней, от того, что «оскорбил близкое и дорогое существо, и знаешь, что ничем загладить нельзя. . . ». После смерти жены Болконский убеждается в несбыточности своих надежд на счастье и живет тихой домашней жизнью, наполненной заботой о сыне.

Но постепенно Андрей пробуждается к новой жизни. И понимает; что «жизнь не кончена в тридцать один год»: Ему открылась новая истина. Он хочет, «чтобы не для одного меня шла моя жизнь». Он вновь стремится жить для других. И свою роль в его пробуждении сыграла встреча с Наташей Ростовой. Он впервые увидел ее в Отрадном. И ему стало отчего-то больно, что он совсем чужой для этой тоненькой черноглазой девочки, и ей дела нет до его существования. И вот он вновь в Петербурге, в центре подготовки гражданских реформ. Здесь происходит его новая встреча с Наташей. И после нее он вдруг понимает, что его абсолютно не занимает законодательная деятельность, а вещи, еще вчера казавшиеся важными, пусты и не интересны. С Наташей связано возрождение его надежд на счастье.

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