Сочинение Духовные искания Андрея Болконского в романе «Война и Мир»

Эпопея «Война и мир» выросла из замысла Толстого написать роман «Декабристы». Толстой начинал писать свое произведение, оставлял его, снова возвращался к нему, пока в центре его внимания не оказалась Великая французская революция, тема которой звучит с первых страниц романа, и Отечественная война 1812 года. Замысел написания книги о декабристе поглотился более широким замыслом — Толстой принялся писать о мире, потрясенном войной. Так получился роман-эпопея, где в историческом масштабе показан подвиг русского народа в войне 1812 года. В то же время «Война и мир» — это и «семейная хроника», показывающая дворянское общество, представленное несколькими поколениями. И, наконец, в ней описана жизнь молодого дворянина, его взгляды и духовное становление. Многими из тех черт, которыми, по мнению автора, должен обладать декабрист, Толстой наделил Андрея Болконского.

В романе показана вся жизнь князя Андрея. Наверное, каждый человек однажды в жизни задумывается над вопросами: «Кто я? Зачем живу? Во имя чего я живу?» На эти и многие другие вопросы пытается ответить герой Толстого на страницах романа. Автор с симпатией относится к молодому князю Болконскому. Это подтверждает тот факт, что Толстой наделил князя Андрея многими своими взглядами и убеждениями. Поэтому Болконский является как бы проводником идей самого автора.

Мы знакомимся с Андреем Болконским в салоне Анны Шерер. Уже тогда мы видим, что это неординарная личность. Князь Андрей хорош собой, он безупречно и модно одет. Он прекрасно владеет французским языком, что в то время считалось признаком образованности и культуры. Даже фамилию Кутузов он произносит с ударением на последнем слоге, как француз. Князь Андрей — светский человек. В этом смысле он подвержен всем влияниям моды не только в одежде, но и в поведении и стиле жизни. Толстой обращает наше внимание на его медленный, тихий, старческий шаг и скуку во взгляде. На его лице мы читаем превосходство и самоуверенность. Окружающих он считает ниже себя, а значит и хуже, отсюда и скука. Вскоре мы понимаем, что все это наносное. Увидев в салоне Пьера, князь Андрей преображается. Он рад старому другу и не скрывает этого. Улыбка князя становится «неожиданно доброю и приятною». Несмотря на то, что Пьер моложе Андрея, разговаривают они на равных, и беседа доставляет удовольствие обоим. К моменту нашей встречи с ним Андрей — уже полностью сформированная личность, но ему еще выпадет много испытаний в жизни. Князю Андрею предстоит пройти через войну, ранение, любовь, медленное умирание, и все это время князь будет познавать самого себя, искать тот «момент истины», через который ему откроется правда жизни.

А пока Андрей Болконский ищет славы. Именно в погоне за славой он и отправляется на войну 1805 года. Андрей жаждет стать героем. В своих мечтах он видит, как армия попадает в опасное положение и он в одиночку ее спасает. Кумиром князя, предметом его поклонения является Наполеон. Надо сказать, что многие молодые люди того времени увлекались личностью Наполеона. Андрей хочет быть на него похожим и пытается во всем ему подражать. В таком приподнятом настроении молодой Болконский и отправляется на войну. Мы видим князя Андрея в Аустерлицком сражении. Он бежит впереди атакующих солдат со знаменем в руках, потом падает, получив ранение. Первое, что видит Андрей после падения — это небо. Высокое, бесконечное небо, по которому бегут облака. Оно так зовет, манит, завораживает своим величием, что князь Андрей даже удивляется, открыв его для себя впервые. «Как же я не видел прежде этого высокого неба? И как я счастлив, что узнал его наконец», — думает Андрей. Но в этот момент князю открывается еще одна истина. Все то, к чему он стремился, ради чего жил, теперь кажется пустяком, не заслуживающим внимания. Ему уже не интересна политическая жизнь, к которой он стремился, не нужна и военная карьера, которой он совсем недавно хотел целиком посвятить себя. Его недавний кумир Наполеон кажется маленьким и ничтожным. Князь Андрей начинает переосмысливать жизнь. Его мысли возвращаются в родной дом в Лысых Горах, где остались отец, жена, сестра и еще не родившийся ребенок. Война оказалась совсем не такой, какой ее представлял себе Андрей.

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