Сочинение Духовные искания Пьера Безухова в романе Л. Н. Толстого «Война и мир»

Роман “Война и мир” создается Толстым в 1860-е годы, а окончательная редакция появляется в 1870-е годы, когда в русском обществе идут споры о дальнейших путях развития России.

Эпическую основу произведения составляет ощущение жизни как целого и бытия во всей широте этого понятия. По Толстому, жизнь конкретна в национальном и социально-историческом содержании, она представлена в многообразии своих форм и противоречий.

Вопросы жизни и смерти, правды и лжи, радости и страдания, личности и общества, свободы и необходимости, счастья и несчастья, войны и мира составляют проблематику романа. Толстой показал множество сфер бытия, в которых протекает жизнь человека.

Образ Пьера представлен в произведении в процессе постоянного развития. На протяжении всего романа можно наблюдать ход мыслей этого героя, а также малейшие колебания его души. Он ищет не просто жизненную позицию, в частности, удобную для него самого, но абсолютную истину, смысл жизни в целом. Поиски этой правды - поиски всей судьбою.

В романе Пьер впервые появляется в салоне Анны Павловны Шерер. “Он нигде не служил еще, только что приехал из-за границы, где он воспитывался, и был в первый раз в обществе”. В начале эпопеи Пьер — безвольный молодой человек, постоянно нуждающийся в чьем-либо руководстве и поэтому попадающий под разные влияния: то князя Андрея, то компании Анатоля Курагина, то князя Василия. Его взгляд на жизнь еще твердо не установлен. Пьер возвратился из Франции, охваченный идеями Французской революции. Наполеон для него - герой, воплощение французского национального духа. Отправляясь в Дворянское собрание, он вспоминает общение монарха с народом в 1789 году и надеется, что увидит нечто подобное тому, что было во Франции. В эпилоге Толстой дает понять, что Пьер принимает самое деятельное участие в тайных декабристских обществах.

Как личность Пьер еще не сформировался, и поэтому ум в нем сочетается с “мечтательным философствованием”, а рассеянность, слабость воли, отсутствие инициативы, непригодность к практической деятельности—с исключительной добротой.

Пьер только начинает свою жизнь и поэтому еще не испорчен социальными условностями и предрассудками, той средой, для которой интересны лишь обеды, сплетни и, в частности, то, кому старый граф Безухов оставит свое наследство.

Постепенно Пьер начинает понимать законы, по которым живет это общество. На его глазах происходит борьба за мозаиковый портфель графа Безухова. Герой наблюдает и перемену в отношении к нему самому, произошедшую после получения им наследства. И все же Пьеру не свойственна трезвая оценка происходящего. Он недоумевает, искренне удивляется изменениям и все-таки принимает это как должное, не пытаясь выяснить для себя причины.

В гостиной Анны Павловны он встречает Элен - человека, совершенно противоположного ему по духовному содержанию. Элен Курагина - неотъемлемая часть мира, где роль личности определяется ее общественным положением, материальным благосостоянием, а не высотой моральных качеств. Пьер не успел узнать это общество, где “нет ничего правдивого, простого и естественного. Все пропитано насквозь ложью, фальшью, бездушием и лицемерием”. Не успел он понять и сути Элен.

С женитьбы на этой женщине началась одна из важных вех в жизни героя. “Предаваясь разврату и лени”, Пьер все больше осознает, что семейная жизнь не складывается, что жена его абсолютно безнравственна. Он остро ощущает собственную деградацию, в нем растет недовольство, но не другими, а собой. В своей неустроенности Пьер считает возможным винить только себя.

В результате объяснения с женой и большого морального напряжения происходит срыв. На обеде в честь Багратиона Пьер вызывает на дуэль Долохова, оскорбившего его. Никогда не державший в руках оружия, Пьер должен предпринять ответственный шаг. Он ранит Долохова. Стреляясь с ним, герой защищает прежде всего свою честь, отстаивает собственные представления о нравственном долге человека. Увидев лежащего на снегу раненного им противника, Пьер говорит: “Глупо. . . глупо! Смерть. . . ложь. . . ” Он понимает, что тот путь, которым он шел, оказался неверным.

После всего, что произошло с ним, особенно после дуэли с Долоховым, бессмысленной представляется Пьеру вся его жизнь. Он ввергнут в душевный кризис, который проявляется и в недовольстве героя собой, и в желании изменить свою жизнь, построить ее на новых, добрых началах.

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