Сочинение «Духовные искания Пьера Безухова в романе Л.Н. Толстого «Война и Мир»»

Милым и по-детски беспомощным представляется нам в первых главах романа Пьер Безухов, вернувшийся из Парижа и немедленно вовлеченный в водоворот петербургской светской жизни с ее безудержным разгулом и тайными интригами.

Начало романа демонстрирует нам слабохарактерного и ведомого чужими желаниями человека, не вполне осознающего свое высокое предназначение. Он неохотно, но, все же, участвует в удалых гусарских гуляниях с их не вполне пристойными шутками, он, совершенно против собственных стремлений, вступает в ненужный и позорящий его брак. Словно не отдавая себе отчета в последствиях, он слепо следует воле непорядочных людей, открыто пользующихся его кротостью, безмерной добротой и благородством.

Но может ли быть счастлив в столь низких и банальных связях человек, наделенный жаждущим умом, невероятной силой мысли и обезоруживающей искренностью!

Не находя душевной близости в браке и циничном окружении, Пьер черпает знания и жизненный опыт в компании близкого друга Андрея Болконского, он отдыхает душой в обществе доброй и прелестной Наташи Ростовой и ее гостеприимного и бесхитростного семейства.

Стараясь постигнуть тайны бытия, Безухов вступает в тайное общество Вольных каменщиков, но и этот путь оказывается для него ложным и ведущим в никуда.

И лишь общение с народом, высокий подъем патриотических чувств и даже наивное желание лично убить Наполеона совершают в душе героя переворот и дарят ему самые сильные в его жизни эмоции. Даже в плену и лишениях он черпает внутреннюю силу, становясь более зрелым и проницательным. В романе Толстого Пьер – поистине духовная личность, высокими чертами которой любуется и сам автор.