Сочинение Духовные искания и открытия князя Андрея Болконского

Герои Л. Н. Толстого очень трудно поддаются однозначному определению. Они не делятся на хороших и плохих, добрых и злых, умных и глупых, они просто живут, ищут, часто ошибаясь в своих поисках.

Князь Андрей Болконский — одна из самых ярких и самых трагических фигур романа “Война и мир”. С первого своего появления на страницах произведения и до смерти от ран в доме Ростовых жизнь Болконского подчинена своей внутренней логике.

И в военной службе, и в политической деятельности, и в свете, и, что самое странное, в любви Андрей остается одиноким и непонятым. Замкнутость и скептицизм — вот отличительные черты Андрея даже в его общении с любимыми людьми: отцом, сестрой, Пьером, Наташей. Марья говорит ему: “Ты всем хорош, Аndrе, но в тебе есть какая-то гордость мысли”. Но он далеко не человеконенавистник. Он всей душой желает найти применение своему уму и способностям, “он так всеми силами души искал одного: быть вполне хорошим. . . ” Но его жизнь похожа не на поиски нового, а на бегство от старого. Острый ум подталкивает его к деятельности, но внутреннее ощущение стихии жизни останавливает, указывая на тщетность усилий человека. Начинания Андрея заканчиваются разочарованиями. Его искреннее желание служить родине, делу сталкивается со всеобщим безразличием.

Человек с трезвым и скептическим умом, князь Андрей не мог найти себе места в среде лживого корыстолюбия и льстивого карьеризма, царствовавших в светской и военной жизни. Его патриотизм и ответственность за дело наиболее ярко проявляются на службе у Сперанского и в войне 1812 года: “Он весь был предан делам своего полка, он был заботлив о своих людях и офицерах и ласков с ними. В полку его называли “наш князь”, им гордились и его любили”. Но постепенно он приходит к выводу, что все его старания — не более чем суета.

Жизненный путь князя Андрея — это история разочарований, но одновременно и история постижения смысла жизни. Болконский постепенно избавляется от иллюзий — стремления к светской славе, военной карьере, к общественно-полезной деятельности. Он в споре с Пьером отрицает возможность преобразования даже в пределах имения. Однако сам реформирует свое хозяйство и отпускает крестьян на волю, что было по тем временам неслыханным новшеством.

Главное в натуре Андрея Болконского — честность и искренность поэтому он боится громких слов и обещаний. Лучше молчать и бездействовать, а если что-то делать, то тоже без лишних слов.

Даже со Сперанским он ведет себя настороженно, хотя в душе приветствует его начинания.

Всякие же разговоры о любви к “ближним” князь считает ханжеством. Любить следует в первую очередь себя и своих родных. А уважая себя и поступая по чести, человек неизбежно будет полезен людям, во всяком случае, не навредит им. Ответственность за других людей Андрей считает непомерным бременем, а принятие за них решений — безответственностью и самовлюбленностью.

Периоды разочарований сменяются у князя Андрея периодами счастья и духовного возрождения. Таким счастливым временем были для него бои при Аустерлице, служба в военной комиссии любовь к Наташе. Но на смену этим счастливым минутам опять приходило внутреннее опустошение и разочарование.

Один из самых важных вопросов, мучивших Андрея Болконского, был вопрос о месте человека в жизни. Он убеждается в том, что все происходит не по велению героев и вождей, а само собой, случайно или по воле рока.

Особенно ярко эта истина открылась ему накануне Бородинского сражения. Честный и откровенный перед собой, Андрей хочет такой же откровенности и ясности в ожидаемых событиях: “Ежели война теперь, так война. Война не любезность, а самое гадкое дело в жизни, и надо понимать это и не играть в войну”. Он достигает ценности жизни отдельного человека, от маршала до солдата.

Ранение и последовавшие после него предсмертные размышления переворачивают сознание Андрея. Для него проясняется то, что он всегда в себе носил, но не выпускал наружу, понимание простоты жизни и любви как главной ценности, которая делает людей людьми. Умирая, он прощает и Наташу, и Анатоля Курагина, и весь мир со всеми его недостатками.

Андрей Болконский прошел путь от честолюбивого эгоизма и гордости до самоотречения. Его жизнь — это эволюция гордыни человеческого разума, сопротивляющегося бессознательной доброте и любви, которые и составляют смысл жизни человека. Одинокий и самолюбивый герой, пусть даже очень умный и во всех отношениях положительный, по мнению Л. Н. Толстого, не может быть полезен этому миру. .