Сочинение Духовные стремления князя Андрея Болконского

Герои Л. Н. Толстого очень трудно поддаются однозначному определению. Они не делятся на хороших и плохих, добрых и злых, умных и глупых, они просто живут, ищут, часто ошибаясь в своих поисках. Князь Андрей Болконский — одна из самых ярких и самых трагических фигур романа “Война и мир”. С первого своего появления на страницах произведения и до смерти от ран в доме Ростовых жизнь Болконского подчинена своей внутренней логике. И в военной службе, и в общественной деятельности, и в свете, и, что самое странное, в любви Андрей остается одиноким и непонятым. Замкнутость и скептицизм — вот отличительные черты князя даже в его общении с любимыми людьми: отцом, сестрой, Пьером, Наташей. Марья говорит ему: “Ты всем хорош, Andre, но в тебе есть какая-то гордость мысли”. Конечно, Болконский далеко не человеконенавистник, он всей душой желает найти применение своему уму и способностям, чтобы послужить людям и отечеству. Острый ум подталкивает его к деятельности, но внутреннее ощущение стихии жизни останавливает, указывая на тщетность усилий человека. Начинания Андрея заканчиваются разочарованиями. Его искреннее желание служить родине, делу сталкивается со всеобщим безразличием. Человек с трезвым и скептическим умом, князь не мог найти себе места в среде лживого корыстолюбия и льстивого карьеризма, царствовавших в светской и военной жизни. Его ответственность за дело ярко проявляется на службе у Сперанского. Но постепенно Болконский приходит к выводу, что все его старания — не более чем суета.

Жизненный путь князя Андрея — это история разочарований, но одновременно и история постижения смысла жизни. Болконский постепенно избавляется от иллюзий — стремления к славе, военной карьере, к общественно-полезной деятельности. Он в споре с Пьером отрицает возможность преобразований даже в пределах имения. Однако сам реформирует свое хозяйство и отпускает крестьян на волю, что было по тем временам неслыханным новшеством. Главное в натуре Андрея Бол конского — честность и искренность, поэтому он боится громких слов и обещаний. Лучше молчать и бездействовать, а если что-то делать, то тоже без лишних слов. А он делает. Его патриотизм ярче всего виден в войне 1812 года: он настолько предан делам своего полка, так заботится о своих людях, что его называют “наш князь”. Всякие же разговоры о любви к ближним Болконский считает ханжеством.

Один из самых важных вопросов, мучивших князя Андрея, был вопрос о месте человека в жизни. Он убеждается в том, что все происходит не по велению героев и вождей, а само собой, случайно или по воле рока. Особенно ярко эта истина открылась ему накануне Бородинского сражения. Честный и откровенный перед собой, Андрей хочет такой же откровенности и ясности в ожидаемых событиях: “Ежели война теперь, так война. Война не любезность, а самое гадкое дело в жизни, и надо понимать это и не играть в войну”. Он постигает ценность жизни отдельного человека, от маршала до солдата.

Ранение и последовавшие после него предсмертные размышления переворачивают сознание героя. Для него проясняется то, что он всегда в себе носил, но не выпускал наружу: понимание простоты жизни и любви как главной ценности, которая делает людей людьми. Умирая, он прощает и Наташу, и Анатоля Курагина, и весь мир со всеми его недостатками. Андрей Болконский прошел путь от честолюбивого эгоизма и гордости до самоотречения. Его жизнь — это эволюция гордыни человеческого разума, сопротивляющегося бессознательной доброте и любви, которые и составляют смысл жизни человека. Одинокий и самолюбивый герой, пусть даже очень умный и во всех отношениях положительный, по мнению Л. Н. Толстого, не может быть полезен этому миру. .