Сочинение Духовные вехи Пьера Безухова (по роману Л.Н. Толстого «Война и мир»)

Пьер Безухов – герой романа-эпопеи Толстого «Война и мир» - максимально близкий автору персонаж. Писатель тщательно освещает путь его нравственных поисков, приводя, в конечном итоге, к счастью и гармонии – к истинному смыслу жизни, по мнению Толстого.

В юности Пьер Безухов смотрит на мир широко открытыми глазами. Герой добр, мягок, застенчив, совершенно не знает «русской» жизни. Пьер не имеет четкого мировоззрения, он видит жизнь глазами других людей – легко поддается чужому влиянию и давлению. Возможно, именно поэтому он, превратившийся после смерти отца в очень богатого человека, становится легкой жертвой семьи Курагиных, а немного позже – членов масонской ложи.

Ища духовного поводыря, некий идеал, к которому нужно стремиться, Безухов обращается к фигуре Наполеона. По мнению героя, этот человек воплощал достижения «великой французской революции» - «свободу, равенство, братство». Именно Наполеону Безухов стремился подражать во всем.

Толстой подчеркивает, что в погоне за эфемерными идеалами Пьер не замечает настоящей, «близкой» жизни – того, что ежесекундно происходит вокруг него, рядом с ним. Герой презирает все это, как недостойное, мелкое. Однако такой путь развития приводит Пьера к духовному тупику. Толстой показывает, что стремление к индивидуализму, так же, впрочем, как и полное подчинение чужой воле, вредоносны.

Переломным моментом в понимании этого для героя становится Отечественная война 1812 года. Важно, что Пьер не участвовал непосредственно в сражениях. Однако он, стараясь быть сопричастным к нации, к общей беде, «пожертвовал всем» и снарядил на свои деньги ополчение. Кроме того, именно Безухову выпало стать свидетелем Бородинской битвы. Именно на Бородинском поле Пьер осознает другое - свою полную непричастность к жизни народа, а значит, и свою ненужность.

Безухову выпадает испытать плен, физические и душевные мучения, унижения. Но ничто не может сравниться с его душевным кризисом, выйти из которого герою помогает лишь встреча с Платоном Каратаевым. Философия этого простого мужика дала возможность Безухову многое понять, приблизиться к осознанию истинного смысла существования: ««и все это мое, и все это во мне, и все это я».

По мнению Толстого, жизнь как процесс состоит из поиска ответов на «духовные вопросы»: «Что дурно? Что хорошо? Что надо любить, что ненавидеть? Для чего жить, и что такое я? Что такое жизнь, что смерть? Какая сила управляет всем?». Духовный путь Пьера Безухова, представленный в романе, является подтверждением этой мысли.

В конце романа мы видим кардинально другого Пьера - обладающего собственным мировоззрением и «выстраданной» системой ценностей, развитие которых Толстой, возможно, видит в последующем «декабризме» героя. .