Сочинение Духовный мир Холдена Колфилда (По роману Дж. Сэлинджера "Над пропастью во ржи")

Если кто-то звал кого-то

Сквозь густую рожь,

И кого-то обнял кто-то,

Что с него возьмешь?

И какая нам забота,

Если у межи

Целовался с кем-то кто-то

Вечером во ржи!. .

Р. Берне



Фрагменты стихотворения, взятого в качестве эпиграфа к сочинению, принадлежат известному шотландскому поэту Роберту Бернсу. Строчка из стихотворения, давшая название сэлинджеровскому произведению, прозвучала в разговоре Холдена, главного героя романа, и Фиби. "Если ты ловил кого-то вечером во ржи. . . ", — говорит Холден, немного изменяя оригинал. "Понимаешь, я себе представил, как маленькие ребятишки играют вечером в огромном поле, во ржи. Тысячи малышей и кругом — ни души, ни одного взрослого, кроме меня. А я стою на самом краю скалы над пропастью, понимаешь? И мое дело — ловить ребятишек, чтобы они не сорвались в пропасть".

Джером Дейвид Сэлинджер — американский прозаик, один из наиболее талантливых представителей "новой волны" писателей, пришедших в литературу после второй мировой войны. В 1951 году был опубликован его единственный роман "Над пропастью во ржи", принесший автору мировую славу.

В центре романа — неизменно актуальная для каждого поколения людей проблема — вступление в жизнь молодого человека, сталкивающегося с суровыми реалиями жизни.

Герой Сэлинджера Холден Колфилд — своеобразный символ чистоты и искренности для целого поколения выпуск-" ников школ и колледжей. Его наивность, жажда правды противостоят господствующим в обществе лицемерию и фальши.

Герой романа — семнадцатилетний юноша — мечтал о том, чтобы когда-нибудь появился наконец писатель, с которым хотелось бы связаться по телефону, посоветоваться и вообще поговорить по душам.

Мне сейчас тоже семнадцать лет, поэтому и выбрала я для своего сочинения именно это произведение. Чем-то мне нравятся этот роман и его герой.

Холден Колфилд одним из первых дерзнул обвинить современную ему Америку в самодовольстве, лицемерии, душевной черствости. Главное обвинение, которое сэлинджеровский герой бросает окружающему миру, — это обвинение в фальши, в сознательном, а потому особенно отвратительном притворстве.

В начале романа круг житейских наблюдений героя достаточно узок, но приведенные примеры слишком ярки, чтобы ими пренебречь. Вот Холден. вспоминает о директоре одной из частных школ, где он учился. Директор приторно улыбался всем и каждому, но на самом деле очень хорошо знал разницу между богатыми и бедными родителями своих подопечных.

После многих напоминаний и предупреждений Холдена исключают из Пэнси за неуспеваемость, и ему предстоит безрадостный путь домой, в Нью-Йорк. К тому же он как капитан школьной сборной команды фехтовальщиков только что самым непростительным образом оскандалился. В вагоне метро он по рассеянности оставил спортивное снаряжение своих товарищей, и всю команду сняли с соревнований. Есть от чего прийти в уныние и воспринимать все вокруг себя исключительно в мрачном свете.

Но, быть может, Холден Колфилд — в некотором роде юный мизантроп, брюзжащий на весь мир по причинам сугубо эгоистического свойства?

Временами Холден позволяет себе совсем уж непростительные выходки: он может пустить дым сигареты в лицо симпатичной ему собеседницы, громким смехом оскорбить любимую девушку, глубоко зевнуть в ответ на дружеские увещевания расположенного к нему преподавателя. "Нет, я все-таки ненормальный, честное слово", — эти слова не случайно рефреном звучат в романе Сэлинджера.

Однако, с другой стороны, понятен и возрастной максимализм Холдена Колфилда, понятна его ненасытная жажда справедливости и открытости в человеческих отношениях.

Холдена никак не назовешь благонравным юным джентльменом; он бывает и ленив, и без особой на то надобности лжив, непоследователен и эгоистичен. Но неподдельная искренность героя, готовность рассказать обо всем без утайки компенсируют многие недостатки его еще неустоявшегося характера.

Вглядываясь в будущее, он не видит ничего, кроме той серой обыденности, что уже стала уделом подавляющего большинства его соотечественников, так называемых благополучных средних американцев.

Итак, внутренний кризис Холдена нарастает, его психика не выдерживает, наступает нервный срыв, но рассудок Холдена работает четко, и его посещают несвойственные ему прежде мысли. В последних главах романа он выглядит уже гораздо терпимее и рассудительнее. Холден начинает замечать и ценить такие положительные качества как приветливость, радушие и воспитанность, столь распространенные среди его сограждан в повседневном общении.

Бунт Холдена доводит до логического завершения не он сам, а его младшая сестра Фиби, готовая ринуться навстречу новой жизни.

Брат и сестра Колфилды остаются в Нью-Йорке, потому

что бежать всегда проще, нежели, собравшись с духом, продолжать отстаивать гуманистический идеал — бесхитростный, очевидный и труднодостижимый, как и все романтические грезы юности. .