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Сочинение Духовный поиск героев В. М. Шукшина

    Немногим более десяти лет продолжалась творческая деятельность В. Шукшина, но сделанного им хватило бы иному на целую жизнь. Он начал с рассказов о земляках. Бесхитростных и безыскусственных. Он чутко уловил социальные перемены в современной действительности, духовные настроения своего времени.
    Глубинной напряженностью отличается рассказ "В профиль и анфас". Терзают сомнения Ивана, недоволен он своей жизнью и собой, хочет понять, для чего живет и работает: "А я не знаю, для чего я работаю. . . "
    Вера в гуманные начала жизни, вера в силы человека, возможность одержать победу над злом побудила В. Шукшина написать такие рассказы как "Калуза" и "Обида". В основе рассказов до боли узнаваемая ситуация. В "Калузе" — не пожелала дать пропуск, не пропустила к больному, обошлась грубо с человеком немолодая уже женщина-вахтерша. Между тем на глазах у него были пропущены те, кто сунул рублевку или плитку шоколада в карман ее грязноватого халата. Явная несправедливость, и реакция на нее остра. В конце рассказа звучат тяжкие, как вздох, слова: "Я никак не мог успокоиться в течение всего дня. . . страшно и противно стало жить, не могу собрать воедино, мысли, не могу доказать себе, что это мелочь. Рука трясется, душа трясется, думаю: "Да отчего же такая сознательная, такая в нас осмысленная злость-то?. . . Что с нами происходит?"
    Схожая ситуация и в рассказе "Обида". "Что такое творится с людьми?" — вопрошает Сашка Ермолаев, главный герой "Обиды". Обыденные житейские столкновения вызывают в героях острую реакцию, подводят к критическим размышлениям о природе человеческого хамства, равнодушия, вообще о человеческой жизни.
    В рассказах В. Шукшина за внешне простым, непритязательным, порой будничным фактом кроется широкое философское осмысление действительности, встают вопросы о смысле жизни, о добре и зле, о душе человеческой.
    Вот герой рассказа "Верую" Максим Яриков. Навалилась какая-то особенная тоска на него, сорокалетнего, злого на работу мужика. Не может Максим сказать, что с ним происходит. Чувствует — болит душа. Но как объяснить — почему? Ненавидит он тех "людей, у которых души нету, или она поганая". Думает, мучительно размышляет герой: а зачем все? Зачем живет он и люди вокруг него? Услышал Максим Яриков, что к Лапшиным приехал "самый натуральный" поп, и пошел к нему узнать: "У верующих болит душа или нет?" И оказывается, что этому попу "ничто человеческое не чуждо", а имя бога, в которого он верит, — Жизнь. "Ты пришел узнать, во что верить? Ты правильно догадался, у верующих душа не болит. Но во что верить? Верь в Жизнь".
    Не всегда герои могут ответить на сложные вопросы, но уже само это стремление найти, докопаться до сути, понять несет в себе зерна духовности.
    В. Шукшин неоднократно заставляет своего героя критически взглянуть на себя, на собственную жизнь, на ее нравственное содержание. Часто предметом исследования становится человек сложившийся, взятый в момент душевного напряжения, сдвига, надлома. Такова "Калина красная" — повествование о трагической судьбе Егора Проку-дина. В нем есть все, что способно вызывать и гнев, и сострадание, и горькое раздумье о несложившейся жизни, о нравственных силах, не получивших разумного применения. . . Испытав отторжение и одиночество, герой повести вернулся к людям, к жизни. . . В труде и приязни близких, казалось бы, обретена жизненная опора и перспектива нравственного исцеления. Однако судьба Егора трагична. "И лежал он, русский крестьянин, в родной степи, вблизи дома. .

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