Сочинение Духовный путь Александра Блока

Тема пути является одной из основных лирических тем поэтов серебряного века и особенно поэтов-символистов. Их стихи — это точная фиксация пути лирического героя и его поколения. Три тома лирики А. Блока — это его дневник, последовательное описание всех душевных переживаний, событий, происходивших в его жизни. “Таков мой путь, и я твердо уверен, что все мои стихи — трилогия вочеловечения. От мгновения слишком яркого света через болотистый лес к возмездию и к рождению человека общественного, художника”, — сказал сам поэт.

Первый том лирики А. Блока пронизан ожиданием Прекрасной Дамы. Первый цикл — “Ante lucem” — исполнен предчувствия прихода в мир великой женственности, отсюда и мотивы темноты, затем грядущей гармонии. А. Блок культивирует поэтику пределов, крайностей и при этом создает мир, пронизанный синим и пурпуровым цветами, сотканный из бликов, наполненный удивительной мелодией стиха: “Я любил, я люблю неустанно любить. . . ” С появлением Прекрасной Дамы связан мотив обновления. Ключевые слова второго цикла первого тома лирики — “Стихи о Прекрасной Даме” — свет и пламя. Поэт обретает гармонию, находит идеал вечной женственности и боится лишь того, что окажется недостойным этого идеала.

Третий цикл стихов, входящих в первый том лирики, “Распутья”, приобретает трагическое звучание. Поэт ощущает, как постепенно ускользает от него гармония, как постепенно удаляется он от идеала. Сон, забвенье — вот основные мотивы этого цикла. В образах преобладает серый цвет, размытые полутона, а в мир врывается стихия балагана. В душе лирического героя сплетаются высокое и низкое, высокая трагедия и фарс. Переход к миру паяцев, масок и балагана трагичен, и ведут в этот мир “гробовые ступени”:



Я отпраздновал светлую смерть,

Прикоснувшись к руке восковой,

Остальное — бездонная твердь

Схоронила во мгле голубой.



Все это подготовило тот трагический перелом в восприятии мира, который осуществился во втором томе лирики А. Блока. “Она не придет никогда”, — говорит поэт о Прекрасной Даме. Идеалы лирического героя А. Блока разрушаются, он отдается стихии, а его мир наполняют болотные чертенята (цикл “Пузыри земли”). В лирике второй книги стихов осуществляется переход от неземной гармонии к земному, хаотичному, появляется устойчивый мотив балаганчика и “адской свиты”. В цикле “Город” поэт показывает, как в мире сосуществуют две реальности. Неземная гармония и красота пытаются ужиться с бесчеловечностью города Петра, его дьявольским смехом, уродливыми карликами:



И мелькала за парою пара. . .

Ждал я светлого ангела к нам,

Чтобы здесь, в ликованье тротуара,

Он одну приобщил к небесам. . .



А вверху — на уступе опасном —

Тихо съежившись, карлик приник,

И казался нам знаменем красным

Распластавшийся в небе язык.



В городе лирический герой Александра Блока находит призрачный идеал Незнакомки — идеал, существующий лишь в душе поэта:



В моей душе лежит сокровище,

И ключ поручен только мне!



Незнакомка и “пьяницы с глазами кроликов” и есть те две реальности, которые совмещены в душе лирического героя.

С удивительным постоянством в стихах этого цикла появляется мотив смерти. Жизнь сравнивается с восковой куклой, герой живет в постоянном предчувствии остановки жизни, прихода власти хаоса. Поэт чувствует “отдаленного восстанья приближающийся гул”, ожидает прорыв стихии.

Цикл “Снежная маска” разделен на два одинаково важных подцикла: “Снега” и “Маски”. Снега — это олицетворение вихря, стихии, неограниченности, хаоса. Маска же появляется потому, что в мировом водовороте человек постепенно теряет свое лицо:



Возврати мне, маска, душу,

Горе светлое мое!



Весь цикл объединяет образ мирового вихря, который позже наиболее полно воплотится в поэме “Двенадцать”.

В цикле “Фаина” лирический герой А. Блока получает новое мировосприятие. “Пала темная вуаль. . . ”, и герой вновь обращается к жизни. Мотив встречи с жизнью, судьбой становится ведущим в стихах этого цикла.

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