Сочинение «Думы и народные песни»

Творцами и хранителями народного эпоса были кобзари.



Источники свидетельствуют, что во времена Киевской Руси существовали певцы, которые выполняли произведения на исторические темы, «пели славу» воинам-князьям. Кобзари, потомки легендарного Бояна, и были охранниками боевой славы народа. Многих из них отдавались в обучение к старым кобзарям еще ребятами. Усвоив науку, они находились на Сечи как обычные казаки. В свободное время они пели для своих соратников. Кое-кто приходил к кобзе, подорвав здоровье, а чаще всего - потеряв зрение во время военных походов. Странствуя городами и селами всей украинской земли, кобзари своими песнями разжигали праведный гнев против поработителей, призывали молодежь вступать к войско, прославляли гетмана Богдана - «отца казаков».



Кобзарство - это своеобразное явление украинской народной культуры, выдающееся художественное достижение запорожского казачества. Насколько творчество кобзарей насыщенное конкретным историческим материалом и верно передает характер событий, можно убедиться, сравнивая их произведения с историческими драмами, которые возникли именно в то время в украинской культуре.





Самой распространенной на Украине тех времен была так называемая «вертепная драма». Вертеп - это деревянный сундучок в виде избушки, переделенный на два этажа. Вместо актеров выступали в вертепе куклы, которыми управлял человек за вертепом, который говорил высоким или низким голосом - соответственно роли - слова персонажей. Украинская вертепная драма состояла из двух частей: религиозной и интермедийной. В религиозной части, которая происходила на верхнем этаже, преобладали евангельские сюжеты. В интермедийной - на нижнем этаже - выступали фигуры из народной жизни: казак, поляк, литовец, москаль, цыган. Вертепные актеры (по обыкновению это были бурсаки), не имея возможности открыто провозглашать свои мысли и мечты, пользовались «эзоповым языком», маскируя за образами религиозных и исторических сюжетов проблемы современной жизни народа.



Со временем этот скрытый, завуалированный стиль выражения любых идей художественного произведения оказывал содействие появлению в культуре уникального стиля, который и до сих пор во всем мире носит название украинское, или казацкое барокко.



Наследуя высокоразвитую и своеобразную культуру Киевской Руси, украинская культура расцвела и окрепла в государстве запорожских казаков. Именно жизненность ее основных черт обеспечила народу возможность при тяжелых условиях социального и национального угнетения под властью иностранных государств сохранить свое национальное достоинство.