Сочинение Думы о России в поэме Гоголя «Мертвые души»

Не так ли и ты, Русь, что бойкая

необгонимая тройка несешься. . .

Гоголь



. . . Гоголь возвращался на Родину, Позади осталась Европа, впереди Россия. Колокольчик мерно отсчитывал дорожные ухабы пыльного шляха. Стояло душное лето 1847 года. . . .

Краткая информация о писателе: “Гоголь Николай Васильев сын родился в 1809 году, русский, помещик, в чине коллежского асессора. Автор вольнодумных сочинений, как-то: комедии “Ревизор”, повестей “Нос”, “Шинель”, “Мертвые души”. Пребывает за границей”. (Из досье III жандармского отделения. )

Да, “Мертвые души”. . . Он так и не завершил свое любимое произведение, в которое вложил всего себя. Без остатка. Все, что завещал ему Александр, о чем спорили долгими ночами с Виссарионом. . . Пушкина давно уж нет, Виссарион тяжело болен, но живут и процветают Чичиковы, собакевичи, Плюшкины, сквозник-дмухановские, Хлестаковы. . . Господи, куда же ты несешься, Русь? Дай ответ!. . Мысли о судьбах России, думается, главное в поэме.

Гоголь отразил в своей поэме не две, а три России: Россию “мертвых душ” — помещиков и чиновников. Россию крестьян, и в конце поэмы появляется прекрасный художественный образ Руси-тройки, птицы-тройки. Сделано это настолько искусно и полно, что “Мертвые души” можно назвать литературным исследованием русской жизни первой половины XIX века. В памяти сразу всплывает и другое величайшее произведение русской литературы — “Евгений Онегин” А. С. Пушкина, являющееся, по выражению Белинского, “энциклопедией русской жизни”.

Наиболее широко на страницах поэмы представлены образы современных автору помещиков. Как похожи они на помещиков из романа “Евгений Онегин”!

Вот Манилов. Обходительный, с приятными чертами лица (“но в эту приятность, казалось, чересчур было передано сахару”), мечтательный. . . Кто знает, не погибни Ленский на дуэли, не превратился бы он, как и предсказывал Пушкин, вот в такого Манилова?



Расстался б с музами, . женился,

В деревне, счастлив и рогат,

Носил бы стеганый халат. . .



Коробочка, хозяйственная и суетливая, напоминает постаревшую мать Татьяны Лариной, которая “солила на зиму грибы, вела расходы, брила лбы”. . .

Кутилу Ноздрева вполне можно представить в буяновском “картузе с козырьком”, а “превосходного хозяина” Плюшкина сопоставить с “владельцем нищих мужиков” Гвоздиным.

Подробно, безжалостно описывает Гоголь чиновников города NN.

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