ДУРЕНЬ ГАНС

Жил в усадьбе старик хозяин, и было у него два сына, такие умные, что и вполовину хватило бы. И решили они посвататься к королевне - отчего же нет? Она сама объявила, что возьмет в мужья того, кто за словом в карман не лезет.

Двое умников готовились целую неделю; больше времени у них не было, да и того достаточно: начатки знаний у них были, а это главное. Один знал наизусть весь латинский словарь и местную газету за три года, с на- чала до конца и с конца до начала. Другой изучил всю цеховую премуд- рость: что какому цеховому старшине полагается знать; стало быть, мог рассуждать и о делах государственных - так, по крайней мере, он сам по- лагал. Кроме того, он был франт и умел вышивать подтяжки, а это немалое искусство.

- Королевна будет моей, - говорил и тот и другой.

И вот отец дал каждому чудесного коня; тому, который знал словарь и газету, - вороного, а тому, который был цеховым знатоком и умел выши- вать, - белого. Оба смазали себе уголки губ рыбьим жиром, чтобы пошеве- ливались побыстрей. Все слуги высыпали во двор поглядеть, как они сядут на коней. И вдруг прибежал третий брат. Всего-то их было трое, да третьего никто и в расчет не принимал. Далеко ему было до своих ученых братьев, и называли его попросту Дурень Ганс.

- Вы куда это собрались, что так распарадились? - спросил он.

- Ко двору. Хотим выговорить себе королевну. Или ты не слыхал, о чем барабанили по всей стране? - И они рассказали ему, в чем дело.

- Эге, так и я с вами, - сказал Дурень Ганс.

Братья только засмеялись и тронулись в путь.

- Отец, давай и мне коня! - закричал Дурень Ганс. - И меня разбирает охота жениться. Возьмет меня королевна - ладно, а не возьмет - я ее возьму.

- Полно пустое болтать, - сказал отец. - Не дам я тебе коня. Ты и го- ворить-то не умеешь. Вот братья твои - те молодцы.

- Не дашь коня - возьму козла, - сказал Дурень Ганс. - Козел мой собственный и небось довезет меня. - И он уселся на козла верхом, всадил ему пятки в бока и помчался по дороге во всю прыть.

- Го-го! Берегись! - крикнул он и запел во все горло.

А братья ехали себе потихоньку, не говоря ни слова: надо же было хо- рошенько обдумать заранее все шутки и острые словечки, сразу-то ведь они в голову не придут.

- Го-го! Вот и я! - закричал им Дурень Ганс. - Гляньте, что я на до- роге нашел. - И он показал им дохлую ворону.

- Дурак, - сказали они. - Куда она тебе?

- Я ее королевне подарю.

- Подари, подари! - засмеялись они и поехали дальше.

- Го-го! Вот и я! Гляньте, что я еще нашел. Это не каждый день на до- роге валяется.

Братья поглядели.

- Дурак, - сказали они. - Это же просто деревянный башмак, да еще без передка. Ты и его королевне подаришь?

- Непременно, - сказал Дурень Ганс.

Братья засмеялись и уехали вперед.

- Го-го! Вот и я! - опять закричал Дурень Ганс. - Одно к одному. Вот находка так находка.

- Ну, что ты там еще нашел? - спросили братья.

- О-о, - сказал Дурень Ганс, - просто и слов не подберешь. То-то ко- ролевна обрадуется.

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