Сочинение «Душа Печорина — не каменистая почва»

Произведение «Герой нашего времени» вызывало среди современников великого поэта и писателя множество противоречивых мнений, чувств, среди которых раздражение и возмущение были далеко не исключением. Однако «нечего на зеркало пенять. . . »

Печорин был порождением своего времени, он же стал и его отражением. Тяжелая реакция, царившая в России после подавления восстания декабристов, не могла не отпечататься на его характере. Эпоха, безжалостно душившая все прогрессивное, не дающая личности права на ум, неординарность, человечность, не одну душу сумела превратить в неродящую «каменистую почву», на которой даже самые благородные и добрые зерна лучших человеческих чувств и мыслей не могли дать достойного урожая.

Сталкиваясь с Печориным, мы от него же самого узнаем, что с детства его «душа испорчена светом». Мир с корнем старался вырвать все лучшие задатки и качества сначала маленького мальчика, а потом — юноши, но старательно и тщательно взращивал пороки. Так Печорин, не найдя своей цели, не найдя достойного места приложения своих «необъятных» сил, превратился в нравственного калеку. Мы не можем не заметить, что герой романа на голову выше окружающих его людей, что он умен, образован, талантлив, храбр, энергичен, но все эти качества не Приносят счастья и удовлетворения ни ему, ни любящим его людям. Заставляя других страдать, Печорин, в первую очередь, страдает сам. Попусту растрачивая силы и время, Печорин не находит ни дела, способного надолго увлечь его, ни людей, которые стали бы ему по-настоящему близки. Увлекая нас, с одной стороны, жаждой жизни, стремлением к лучшему, умением критически оценивать свои поступки, Печорин в то же время и отталкивает нас равнодушием к людям, своей неспособностью к любви и дружбе, эгоизмом.

Однако мы видим, что «душа Печорина не каменистая почва, но засохшая от зноя пламенной жизни земля. . . » (В. Г. Белинский), ведь, несмотря на свои многочисленные недостатки, Печорин на самом деле был лучше, чем пытался представить себя в глазах окружающих. Он «хоронил лучшие свои качества, боясь насмешки, в глубине своего сердца. Там они и умерли». Печорин — не жестокий себялюбец, не холодный циник, а мыслящая и страдающая личность, которой свойственны внутренняя борьба, напряженная душевная жизнь, муки сомнения, которых, по словам Белинского, «совершенно чужды только натуры мелкие, ничтожные, сухие и мертвые».

Словно дождю после долгой засухи, радуется Печорин малейшим проявлениям добрых чувств в своем сердце, но он не верит им, поскольку считает себя неспособным «к благородным порывам». Прекрасно понимающий других, но не понимающий себя, Печорин обречен на вечное разочарование и одиночество.

«Герой своего времени» верно раскрывает причину, благодаря которой его судьба сложилась так трагично, невзирая на «назначение высокое»: «. . . я не угадал этого назначения, я увлекся приманками страстей пустых и неблагодарных; из горнила их я вышел тверд и холоден, как железо, но утратил навеки пыл благородных стремлений — лучший цвет жизни». Поэтому жизнь Печорина бесплодна и печальна, она кажется смешной и досадной ему самому: «живешь — из любопытства: ожидаешь чего-то нового. . . »

Я считаю Печорина глубоко несчастным человеком, ведь, невзирая на разочарование, одиночество, все перенесенные страдания, он так и не нашел то, чего искал, растратив впустую все «необъятные» силы своей души.