Сочинение «Душа обязана трудиться и день и ночь, и день и ночь» (сочинение-рассуждение)

По древнегреческой легенде, великие и всемогущие боги сотворили на земле пять веков.

Первый — золотой. Во времена золотого века люди были совершенно счастливы, не знали ни болезней, ни горя.

Второй век — серебряный. Люди серебряного века были воинственными, жестокими и гордыми. Они не приносили жертв богам, за что боги их и уничтожили.

Третий век — бронзовый. Четвертый — каменный век — век героев. Сейчас на земле пятый век. Покинули людей Доброта и Справедливость. Спит, спрятанная в кувшин по велению Зевса-громовержца, Надежда. Раздор, Зависть, Ненависть и Равнодушие ходят среди людей. Беды — дочери хмурого, мрачного Тартара — рассеялись по всему миру. . . Не знаю, правдива ли эта легенда. Но, с грустью глядя вокруг себя, вынуждена признать, что пророчества греков относительно пятого века оказались правдивыми. Где доброта, где человечность? Среди людей действует волчий закон. Лучше тот, кто сильнее, точнее, тот, кто в состоянии обидеть, оскорбить, унизить человека ни за что, просто так. . . Эта трясина пошлости, вульгарности затягивает в себя все большее количество людей, среди которых, к величайшему сожалению, множество подростков — личностей совсем не сформированных, столь легко поддающихся пагубному влиянию. Есть ли спасение? Есть!

“Не позволяй душе лениться!” — писал Николай Заболоцкий, открывая для всех универсальное средство защиты, Человек должен постоянно развиваться духовно. Лев Толстой, уже после того как ему исполнилось восемьдесят лет, сожалел о том, что жизнь так коротка, ведь еще столько всего неизведанного, полного загадок.

Духовному развитию человека способствуют книги.

Иван Франко, понимая важное значение литературы, писал:



Книги — морская глубина.

Кто в них прыгнет аж до дна,

Тому хочу и труд мой доносить,

Дивные перлы выносить.



Книги — своеобразный мостик между поколениями, через который к нам приходит все то лучшее, чего достигли наши предшественники. Именно лучшее. Ведь только хорошая книга сможет проникнуть в человеческую душу, остаться там, дать ростки доброго, светлого и прекрасного.

Душевные качества человека всегда были основой мнения о нем других людей. Сострадание, умение сопереживать всегда ценились среди людей. Вспомните Бориса Пастернака:



Душа моя, печальница

О всех в кругу моем,

Ты стала усыпальницей

Замученных живьем. . .



Сердце, после прочтения этих строк, страдает, думая о всех замученных, среди которых и Марина Цветаева, и, на мой взгляд, Владимир Маяковский, своим выстрелом положивший конец всем терзаниям. . .

Литература — песнь души. И чтоб понять, проникнуться ею, необходимо “учить” свою душу, чтобы



. . . Жить с тобой по-человечьи,

Училась заново она. .



И мне хотелось бы, чтобы каждый человек, независимо : от рода его занятий, поставил перед собой такую цель: ни дня без литературы. .