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Сочинение Душа парила ввысь и там звезду нашла (По лирике А. А. Блока)

    О, я хочу безумно жить!
    Все сущее — увековечить,
    Безличное — очеловечить,
    Несбывшееся — воплотить!
    А. Блок

    Блок! Без него я не могу представить нашу большую литературу. Владимир Маяковский писал: "Творчество Александра Блока — целая поэтическая эпоха". Блок как бы соединяет два века русской культуры.
    В ранних стихах он продолжает традиции интимной лирики Жуковского, Фета, затем в его поэзии появляются мотивы, родственные стихам Лермонтова:

    Я, отрок, зажигаю свечи,
    Огонь кадильный берегу,
    Она без мысли и без речи
    На том смеется берегу.

    Последние произведения перекликаются с творчеством Маяковского и знаменуют начало новой поэзии:

    Встану я в утро туманное,
    Солнце ударит в лицо.
    Ты ли, подруга желанная,
    Входишь ко мне на крыльцо?
    Настежь ворота тяжелые!
    Ветром пахнуло в окно!
    Песни такие веселые
    Не раздавались давно.

    Подъем революционного движения на грани двух веков вдохнул в Блока новые творческие силы. Все чаще и чаще поэт обращается к социальным проблемам:

    Еще прекрасно серое небо,
    Еще безнадежна серая даль,
    Еще несчастных, просящих хлеба,
    Никому не жаль, никому не жаль!

    Поэт говорит о том, что народ еще не проснулся к своей истинной деятельности:

    И предок царственно-чугунный
    Все так же бредит на змее.
    И голос черни многострунный
    Еще не властен на Неве.

    Царское самодержавие в образе памятника Петру I ("Медного всадника") противопоставлено музыке народного протеста. Блок верит в революцию, присматривается к народу.

    Я верю: новый век взойдет
    Средь всех несчастных поколений.

    Он говорит: "Есть Россия, которая, вырвавшись из одной революции, жадно смотрит в глаза другой".
    В эти годы поэт широко ставит проблему человека, пишет о судьбах народа:

    В голодной и большой неволе:
    И день не в день, и год не в год.
    Когда же всколосится поле,
    Вздохнет униженный народ?

    Здесь звучат, некрасовские нотки, некрасовская боль за судьбу обездоленного народа. Александр Блок не призывает к открытой борьбе, но вопрос, поставленный в категорической форме, воспринимается как призыв. Все просто, ясно, понятно.
    В своей поэзии Блок следует от земного к возвышенному. В стихотворении "О доблестях, о подвигах, о славе. . . " поэт пишет о земной любви, о реальной женщине, ушедшей от любимого. Любимая вызывает у лирического героя не гнев, не разочарование, а тревогу за ее судьбу.

    Не знаю, где приют своей гордыне
    Ты, милая, ты, нежная, нашла. . .

    В стихотворном цикле "Вольные мысли" Блок пишет о большом чувстве человека, слитого воедино с окружающим миром, с природой. Это слияние с миром, несмотря на грусть в стихах, искало выхода в будущем. "Если вы любите мои стихи, — писал поэт, — преодолейте в них яд, прочтите в них о будущем".

    Земное сердце стынет вновь
    Но стужу я встречаю грудью.
    Храню я к людям. . .
    Неразделенную любовь.
    Но за любовью — зреет гнев,
    Растет презренье и желанье
    Читать в глазах мужей и дев
    Печать забвенья. . .

    В годы, когда жил Блок, в России происходили большие исторические преобразования. Тонкий художник, остро реагирующий на окружающую жизнь, Блок не мог не обратиться к теме Родины:

    Русь опоясана реками
    И дебрями окружена,
    С болотами и журавлями,
    И с мутным взором колдуна.

    Обращаясь к России, поэт выражает уверенность: "Не пропадешь, не сгинешь ты".
    Александр Блок — лирик. Поэтому и осмысление Родины у него своеобразное, лирическое. Он не наблюдает за ней со стороны, а сам является ее частицей, ощущает ее боль, радуется вместе с ней:

    Россия, нищая Россия,
    Мне избы серые твои,
    Твои мне песни ветровые —
    Как слезы первые любви.

    Лирический герой, слившийся воедино с Родиной, оглядывается на прошлое, живет ее будущим: "Все, что было, все, что будет, обступило меня: точно эти дни живу я жизнью всех времен, живу музыками моей Родины".
    Блок видел Россию в постоянном движении. "Россия — буря", — говорил он.

    Закат, в крови!
    Из сердца кровь струится.
    Плачь, сердце, плачь. .

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