Сочинение Душа парила ввысь и там звезду нашла (По лирике А. А. Блока)

О, я хочу безумно жить!

Все сущее — увековечить,

Безличное — очеловечить,

Несбывшееся — воплотить!

А. Блок



Блок! Без него я не могу представить нашу большую литературу. Владимир Маяковский писал: "Творчество Александра Блока — целая поэтическая эпоха". Блок как бы соединяет два века русской культуры.

В ранних стихах он продолжает традиции интимной лирики Жуковского, Фета, затем в его поэзии появляются мотивы, родственные стихам Лермонтова:



Я, отрок, зажигаю свечи,

Огонь кадильный берегу,

Она без мысли и без речи

На том смеется берегу.



Последние произведения перекликаются с творчеством Маяковского и знаменуют начало новой поэзии:



Встану я в утро туманное,

Солнце ударит в лицо.

Ты ли, подруга желанная,

Входишь ко мне на крыльцо?

Настежь ворота тяжелые!

Ветром пахнуло в окно!

Песни такие веселые

Не раздавались давно.



Подъем революционного движения на грани двух веков вдохнул в Блока новые творческие силы. Все чаще и чаще поэт обращается к социальным проблемам:



Еще прекрасно серое небо,

Еще безнадежна серая даль,

Еще несчастных, просящих хлеба,

Никому не жаль, никому не жаль!



Поэт говорит о том, что народ еще не проснулся к своей истинной деятельности:



И предок царственно-чугунный

Все так же бредит на змее.

И голос черни многострунный

Еще не властен на Неве.



Царское самодержавие в образе памятника Петру I ("Медного всадника") противопоставлено музыке народного протеста. Блок верит в революцию, присматривается к народу.



Я верю: новый век взойдет

Средь всех несчастных поколений.



Он говорит: "Есть Россия, которая, вырвавшись из одной революции, жадно смотрит в глаза другой".

В эти годы поэт широко ставит проблему человека, пишет о судьбах народа:



В голодной и большой неволе:

И день не в день, и год не в год.

Когда же всколосится поле,

Вздохнет униженный народ?



Здесь звучат, некрасовские нотки, некрасовская боль за судьбу обездоленного народа. Александр Блок не призывает к открытой борьбе, но вопрос, поставленный в категорической форме, воспринимается как призыв. Все просто, ясно, понятно.

В своей поэзии Блок следует от земного к возвышенному. В стихотворении "О доблестях, о подвигах, о славе. . . " поэт пишет о земной любви, о реальной женщине, ушедшей от любимого. Любимая вызывает у лирического героя не гнев, не разочарование, а тревогу за ее судьбу.



Не знаю, где приют своей гордыне

Ты, милая, ты, нежная, нашла. . .



В стихотворном цикле "Вольные мысли" Блок пишет о большом чувстве человека, слитого воедино с окружающим миром, с природой. Это слияние с миром, несмотря на грусть в стихах, искало выхода в будущем. "Если вы любите мои стихи, — писал поэт, — преодолейте в них яд, прочтите в них о будущем".



Земное сердце стынет вновь

Но стужу я встречаю грудью.

Храню я к людям. . .

Неразделенную любовь.

Но за любовью — зреет гнев,

Растет презренье и желанье

Читать в глазах мужей и дев

Печать забвенья. . .



В годы, когда жил Блок, в России происходили большие исторические преобразования. Тонкий художник, остро реагирующий на окружающую жизнь, Блок не мог не обратиться к теме Родины:



Русь опоясана реками

И дебрями окружена,

С болотами и журавлями,

И с мутным взором колдуна.



Обращаясь к России, поэт выражает уверенность: "Не пропадешь, не сгинешь ты".

Александр Блок — лирик. Поэтому и осмысление Родины у него своеобразное, лирическое. Он не наблюдает за ней со стороны, а сам является ее частицей, ощущает ее боль, радуется вместе с ней:



Россия, нищая Россия,

Мне избы серые твои,

Твои мне песни ветровые —

Как слезы первые любви.



Лирический герой, слившийся воедино с Родиной, оглядывается на прошлое, живет ее будущим: "Все, что было, все, что будет, обступило меня: точно эти дни живу я жизнью всех времен, живу музыками моей Родины".

Блок видел Россию в постоянном движении. "Россия — буря", — говорил он.



Закат, в крови!

Из сердца кровь струится.

Плачь, сердце, плачь. .

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