Сочинение Душевная драма Катерины в пьесе А. Н. Островского «Гроза»

Конфликт, составляющий основу сюжета драмы Островского “Гроза”, выходит за пределы пьесы. Это конфликт между старым — патриархальными принципами, и новым — стремлением к свободе. Этот конфликт очень важен, но не менее значительны противоречия внутренние, между чувствами и принципами человека.

В темном царстве, царстве деспотизма, где “слезы льются за запорами, невидимые и неслышимые”, появилась героиня, отличающаяся своей чистотой, поэтически настроенной натурой. В этой исключительности и своеобразии характера героини заключается причина ее глубокой жизненной драмы.

Образ Катерины характеризуется непосредственностью, наивностью, нежностью, стремлением к свободе. В этом образе Островский отразил моральную чистоту и красоту русской женщины. Природа наградила героиню честностью, искренностью, горячим сердцем и конечно же твердостью характера.

Островский начал пьесу на прекраснейшем берегу Волги, тем самым он стремился ввести зрителей в атмосферу жизни городка, создать тот общественный фон, без которого нельзя понять драму Катерины. На первый взгляд, жизнь города не сливается с трагической судьбой героини, но Островский показывает нам гнетущую силу общественного мнения, которая в конечном счете привела Катерину к обрыву.

Героиня сначала не желает считаться с общественным мнением калиновских обывателей: “Пусть все знают, пусть все видят, что я делаю! Коли я для тебя греха не побоялась, побоюсь ли я людского суда?” Но ей не удалось вынести тяжесть “людского суда”: “Все и ходят за мной целый день, и смеются мне прямо в глаза. . . ”

Драма Катерины совершается на глазах у города. На людях она призналась в измене мужу, на людях бросилась с обрыва в Волгу.

Характер Катерины, каким он дан в драме, раскрывает перед нами чуткую натуру, способную меняться и бороться. Героиня представлена в самых различных эмоциональных состояниях — в тихой радости и в тоске, в ожидании счастья и в предчувствии беды, в смятении чувств и в порыве страсти, в глубоком отчаянии и в бесстрашной решимости принять смерть.

С самого начала драмы Катерина с удивлением прислушивается к тому, что с ней происходит: “Что-то во мне такое необыкновенное”, “точно я снова жить начинаю”. Это ощущение возникает из-за Бориса (возлюбленного ее).

Поначалу Катерина пытается отогнать от себя даже мысль о нем: “Я его и знать не хочу!” Но уже в следующую минуту она признается: “Об чем ни задумаю, а он так и стоит перед глазами. И хочу себя переломить, да и не могу никак”. Катерина остается верна себе, и “переломить” себя, то есть изменить своему характеру, она не может. Ей остается только терпеть: “Уж лучше я буду терпеть, пока терпится”.

Ее терпение испытывается уже вскоре, когда ей приходится выслушивать Тихона, говорящего словами Кабановой. Катерина оскорблена тем, что она смеет так бесцеремонно вставать между ней и Тихоном. . В сцене прощания с мужем слышится не только боязнь остаться наедине с искушением, но и предчувствие того неисправимого, что случится после его отъезда. Еще важнее отчаянная, но искренняя попытка обрести близость с Тихоном: “. . . как. бы я тебя любила. . . ”

В монологе с ключом Катерина пытается сначала отвлечь себя, но она не может, да и не хочет себя обманывать: “Перед кем я притворяюсь-то!” В этом суть: притворяться героиня драмы ни перед кем не будет, и тем более перед собой. Опорная фраза монолога — “А горька неволя, ох, как горька”. Горечь неволи, быть может, и толкнула героиню драмы на шаг, который оказался для нее роковым. Монолог, начавшийся душевным смятением, завершается бесповоротным решением: “Будь что будет, а я Бориса увижу!”

Стоя у калитки, Катерина все еще сомневается, надо ли ей идти на встречу, но потом решает, вопреки всему, последовать велению своего сердца.

В том, что Катерина не побоялась “людского суда”, мы можем убедиться в сцене признания. Для нее невыносимо то положение, в котором она оказалась. Обманывать мужа ей не позволяет чистота души. Недаром она открылась Варваре: “Обманывать-то я не умею, скрыть-то ничего не могу”. После того как она все рассказала, она все же осталась верна своему чувству к Борису. Катерина сознает преступность своей любви, но она готова пренебречь всем и связать свою жизнь с ним.

Конец пьесы неоднозначен. С одной стороны, он пессимистичен, так как влюбленные разлучены, а главная героиня погибает, но, с другой стороны, смерть Катерины помогла обличить “темное царство”, погубившее ее. Трагический конфликт живого чувства Катерины и мертвого уклада жизни привел ее к обрыву.

Катерина любит не так, как заурядный человек, она готова на все ради любимого, даже преступить священные для нее понятия о грехе и добродетели. Читатели и автор сходятся в своей оценке Катерины. Для нас она не падшая женщина, а та, которая нашла в себе силы бороться со старыми устоями жизни, женщина, полная решимости найти свое счастье, пусть даже таким неправедным путем.

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