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Душевная простота

    Может, помните--негры к нам приезжали. В прошлом году. Негритянская негрооперетта.
     Так эти негры очень даже довольны остались нашим гостеприимством. Очень хвалили нашу культуру и вообще все начинания.
     Единственно были недовольны уличным движением.
     -- Прямо,-- говорят,-- ходить трудно: пихаются и на ноги наступают.
     Но, конечно, эти самые негры избалованы европейской цивилизацией, и им, действительно, как бы сказать, с непривычки. А поживут год--два, обтешутся и сами будут шлепать по ногам. Факт.
     А на ноги у нас, действительно, наступают. Ничего не скажешь. Есть грех.
     Но только это происходит, пущай негры знают, по простоте душевной. Тут, я вам скажу, злого умысла нету. Наступил -- и пошел дальше. Только и делов.
     Вот давеча я сам наступил на ногу одному гражданину. Идет, представьте себе, гражданин по улице. Плечистый такой, здоровый парень. Идет и идет. А я сзаду его иду.
     А он впереди идет. Всего на один шаг от меня.
     И так мы, знаете, мило идем. Аккуратно. Друг другу на ноги не наступаем. Руками не швыряемся. Он идет. И я иду. И прямо, можно сказать, не трогаем друг друга. Одним словом, душа в душу идем. Сердце радуется.
     Я еще подумал:
     "Славно идет прохожий. Ровно. Не лягается. Другой бы под ногами путался, а этот спокойно ноги кладет".
     И вдруг, не помню, я на какого-то нищего засмотрелся. Или, может быть, на извозчика.
     Засмотрелся я на нищего и со всего маху моему переднему гражданину на ногу наступил. На пятку. И повыше.
     И наступил, надо сказать, форменно. Со всей возможной силой.
     И даже я замер тогда в испуге. Остановился. Даже от волнения "извините" не сказал.
     Думаю: развернется сейчас этот милый человек и влепит в ухо. Ходи, дескать, прилично, баранья голова!
     Замер я, говорю, в испуге, приготовился понести должное наказание, и вдруг -- ничего.
     Идет этот милый гражданин дальше и даже не посмотрел на меня.

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