Сочинение Души живые и мертвые в поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души».

Поэма Гоголя «Мертвые души» - одно из лучших произведений мировой литературы. Над созданием этой поэмы писатель работал на протяжении 17 лет, но так и не завершил задуманное. «Мертвые души» - итог многолетних наблюдений и раздумий Гоголя над человеческими судьбами, судьбами России.

В названии произведения – «Мертвые души» - заключен его основной смысл. В этой поэме описываются и мертвые ревизские души крепостных, и мертвые души помещиков, погребенные под ничтожными интересами жизни. Но интересно, что первые, формально мертвые, души оказываются живее, чем дышащие и говорящие помещики.

Павел Иванович Чичиков, осуществляя свою гениальную аферу, посещает поместья провинциального барства. Это дает нам возможность «во всей красе» увидеть «живых мертвецов».

Первым, кому Чичиков наносит визит, оказывается помещик Манилов. За внешней приятностью, даже слащавостью этого барина скрывается бессмысленная мечтательность, бездеятельность, пустословие, ложная любовь к семье и крестьянам. Манилов считает себя воспитанным, благородным, образованным. Но что мы видим, заглянув к нему в кабинет? Запыленную книгу, которая уже два года раскрыта на одной и той же странице.

В доме у Манилова всегда чего-то недостает. Так, в кабинете только часть мебели обтянута шелковой материей, а два кресла покрыты рогожей. Хозяйством управляет «ловкий» приказчик, который разоряет и Манилова, и его крестьян. Этого помещика отличает праздная мечтательность, бездеятельность, ограниченность умственных способностей и жизненных интересов. И это несмотря на то, что Манилов кажется интеллигентным и культурным человеком.

Второе имение, которое посетил Чичиков, было имение помещицы Коробочки. Это также «мертвая душа». Бездушие этой женщины заключается в поразительно мелких жизненных интересах. Кроме цен на пеньку и на мед, Коробочку мало что волнует. Даже в продаже мертвых душ помещица только боится продешевить. Все, что выходит за рамки ее скудных интересов, попросту не существует. Она говорит Чичикову, что не знает никакого Собакевича, а, следовательно, его и на свете–то нет.

В поисках помещика Собакевича Чичиков сталкивается с Ноздревым. Гоголь пишет про этого «весельчака», что он был одарен всеми возможными «задорами». На первый взгляд, Ноздрев кажется живым и деятельным человеком, но на самом деле он оказывается совершенно пустым. Его поразительная энергия направлена лишь на кутежи и бессмысленное мотовство. К этому добавляется еще и страсть к вранью. Но самое низкое и отвратительное в этом герое – «страстишка нагадить ближнему». Это тот тип людей, «что начнут гладью, а закончат гадью». Но Ноздрев, один из немногих помещиков, вызывает даже симпатию и жалость. Жаль только, что свою неукротимую энергию и любовь к жизни он направляет в «пустое» русло.

Следующим помещиком на пути Чичикова оказывается, наконец, Собакевич. Он показался Павлу Ивановичу «весьма похожим на средней величины медведя». Собакевич – этакий «кулак», которого природа «просто рубила со всего плеча». Все в облике героя и его дома основательно, обстоятельно и масштабно. Мебель в доме помещика такая же тяжелая, как и хозяин. Каждый из предметов Собакевича как бы говорит: «И я тоже Собакевич!»

Собакевич – рачительный хозяин, он расчетлив, зажиточен. Но все он делает только для себя, только во имя своих интересов. Ради них Собакевич пойдет на любое мошенничество и другое преступление. Весь его талант ушел только в материальное, полностью забыв про душу.

Галерею помещичьих «мертвых душ» завершает Плюшкин, чья бездушность приняла совершенно бесчеловечные формы. Гоголь рассказывает нам предысторию этого героя. Когда-то Плюшкин был предприимчивым и трудолюбивым хозяином. Соседи заезжали к нему поучиться «скупой мудрости». Но после смерти его жены подозрительность и скупость героя усилились до высшей степени.

У этого помещика накопились огромные запасы «добра». Таких запасов хватило бы на несколько жизней. Но он, не довольствуясь этим, ходит каждый день по своей деревне и собирает всякий мусор, который складывает у себя в комнате.

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