Сочинение Души «живые» и «мертвые» в произведении Н.В.Гоголя «Мертвые души»

«Мертвые души» - удивительная книга.



Горький упрек современной Руси,



но не безнадежный… Гоголь



чувствовал,… - позади мертвых душ души живые.



А. И. Герцен.







Свое произведение «Мертвые души» Гоголь писал на протяжении 17 лет. За этот срок его задумка неоднократно менялась. В итоге в поэме перед нами предстает всеобъемлющая картина современной автору Руси.



Важно заметить, что Гоголь определил жанр своего произведения как поэму. Это не случайно. Ведь в своем творении автор огромнейшее место уделил человеческой душе. И само название произведения подтверждает это. Под выражением «мертвые души» автор подразумевал не только ревизские души умерших крестьян, но и погребенные под мелочными интересами жизни многих людей.



Осуществляя свою идею, Чичиков ездит почти по всей России. Благодаря его путешествию перед нами предстает целая галерея «мертвых» душ. Это и помещики Манилов, Коробочка, Ноздрев, Собакевич, Плюшкин, и чиновники губернского города N, и сам Чичиков.



Чичиков наносит визиты помещикам в определенной последовательности: от менее плохого – к худшему, от тех, у кого еще есть душа, до полностью бездушных.



Первым перед нами предстает Манилов. Его бездушие заключается в бесплодной мечтательности, бездеятельности. На всем в своей усадьбе Манилов оставляет след этих качеств. Неудачен выбор места для господского дома, смешна претензия на глубокомыслие (беседка с плоским куполом и надписью «Храм уединенного размышления»). Та же самая праздность отражается и в обстановке комнат дома. В гостиной прекрасная мебель и тут же два кресла, обтянутые рогожей. В кабинете лежит книжка «с закладкою на четырнадцатой странице, которую он читал постоянно уже два года». На словах он любит свою семью, крестьян, но на деле совершенно о них не заботится. Все управление поместьем Манилов доверил плуту приказчику, который разоряет и крестьян, и помещика. Праздная мечтательность, бездеятельность, ограниченность умственных интересов при кажущейся культурности позволяет нам отнести Манилова к «праздным небокоптителям», ничего не дающим обществу.



В поисках Собакевича Чичиков попадает к помещице Коробочке. Ее бездушие выражается в поразительно мелких жизненных интересах. Кроме цен на пеньку и на мед Коробочку больше ничего не волнует. Она поразительно тупа («дубиноголовая», как назвал ее Чичиков), равнодушна и полностью оторвана от людей. Все, что выходит за границы ее скудных интересов, помещицу не интересует. На вопрос Чичикова, не знает ли она Собакевича, Коробочка отвечает, что не знает, а стало быть, его и нет. Все в доме у помещицы похоже на коробочки: и дом как коробочка, и двор как коробочка, набитая всякой живностью, и комод-коробочка с деньгами, и голова, как деревянный короб. Да и само имя героини – Коробочка – передает ее сущность: ограниченность и узость интересов.



Стремясь все же найти Собакевича, Чичиков попадает в лапы Ноздрева. Этот человек из тех, что «начнут гладью, а кончат гадью». Ноздрев одарен всеми возможными «задорами»: удивительной способностью врать без нужды, надувать в карты, меняться на что попало, устраивать «истории», покупать и спускать все дотла. Он наделен широтой натуры, поразительной энергией и деятельностью. Его мертвенность заключается в том, что он не умеет свои «таланты» направить в положительное русло.



Далее Чичиков наконец-то попадает к Собакевичу. Он крепкий хозяин, «кулак», готовый ради наживы на любое мошенничество. Он никому не доверяет: деньги и списки мертвых душ Чичиков и Собакевич одновременно передают друг другу из рук в руки. Городских чиновников он судит по себе: «Мошенник на мошеннике сидит и мошенником погоняет». Мелочность и ничтожность души Собакевича подчеркивает описание вещей в его доме. Каждый из предметов Собакевича как бы говорит: «И я тоже Собакевич!» Вещи словно бы оживают, обнаруживая «какое-то странное сходство с самим хозяином дома», а сам хозяин напоминает «средней величины медведя».



Бездушность Собакевича приняла совершенно бесчеловечные формы у Плюшкина, у которого крестьяне «мерли, как мухи». Даже собственных детей он лишил средств к существованию. Плюшкин завершает галерею помещичьих «мертвых душ». Он – «прореха на человечестве», олицетворяющий полный распад личности.

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