Сочинение Души «мертвые» и «живые» в поэме Н.В.Гоголя «Мертвые души»

Поэма «Мертвые души» - произведение загадочное и удивительное. Над созданием поэмы писатель работал на протяжении многих лет. Он посвятил ей столько глубоких творческих раздумий, времени и напряженного труда. Именно поэтому произведение можно считать бессмертным, гениальным. Все в поэме продумано до мелочей: характеры, типы людей, их быт и многое другое.



В названии произведения – «Мертвые души» - заключен его смысл. В нем описываются не мертвые ревизские души крепостных, а мертвые души помещиков, погребенные под мелочными, ничтожными интересами жизни. Скупая мертвые души, Чичиков – главный герой поэмы - путешествует по России и наносит визиты помещикам. Это происходит в определенной последовательности: от менее плохого – к худшему, от тех, у кого еще есть душа, до полностью бездушных.



Первым, к кому попадает Чичиков, – помещик Манилов. За внешней приятностью этого барина скрывается бессмысленная мечтательность, бездеятельность, наигранная любовь к семье и крестьянам. Манилов считает себя воспитанным, благородным, образованным. Но что мы видим, заглянув к нему в кабинет? Кучку пепла, запыленную книгу, которая уже два года раскрыта на четырнадцатой странице.



У Манилова в доме всегда чего-нибудь недостает: только часть мебели обтянута шелковой материей, а два кресла покрыты рогожей; хозяйством занимается приказчик, который разоряет и крестьян, и помещика. Праздная мечтательность, бездеятельность, ограниченность умственных способностей и жизненных интересов при кажущейся интеллигентности и культурности позволяют нам отнести Манилова к «праздным небокоптителям», ничего не дающим обществу.



Второе имение, которое посетил Чичиков, было имение Коробочки. Ее бездушие заключается в поразительно мелких жизненных интересах. Кроме цен на мед и пеньку Коробочку мало что волнует, если не сказать, что ничего не волнует. Хозяйка - «женщина пожилых лет, в каком-то спальном чепце, надетом наскоро, с фланелью на шее, одна из тех матушек, небольших помещиц, которые плачутся на неурожаи, убытки и держат голову несколько набок, а между тем набирают понемногу деньжонок в пестрядевые мешки…» Даже в продаже мертвых душ Коробочка боится продешевить. Все, что выходит за рамки ее скудных интересов, попросту не существует. Это накопительство граничит с сумасшествием, ибо «все деньжонки» прячутся и не пускаются в оборот.



Следующим на пути у Чичикова встречается помещик Ноздрев, который был одарен всеми возможными «задорами». Поначалу он может показаться живым и деятельным человеком, а на самом деле оказывается пустым. Его поразительная энергия направлена на сплошные кутежи и бессмысленное мотовство.

К этому присовокупляется и еще одна черта характера Ноздрева – страсть к вранью. Но самое низкое и отвратительное в этом герое – «страстишка нагадить ближнему». На мой взгляд, бездушность этого героя заключается в том, что он не может направить свою энергию и таланты в нужное русло.



Далее Чичиков попадает к помещику Собакевичу. Помещик показался Чичикову «весьма похожим на средней величины медведя». Собакевич – этакий «кулак», которого природа «просто рубила со всего плеча», особо не мудря над его лицом: « хватила топором раз – вышел нос, хватила в другой – вышли губы, большим сверлом ковырнула глаза и, не обскобливши, пустила на свет, сказавши: живет».

Ничтожность и мелочность души Собакевича подчеркивает описание вещей в его доме. Мебель в доме помещика такая же тяжелая, как и хозяин. Каждый из предметов Собакевича как бы говорит: «И я тоже Собакевич!»



Галерею помещичьих «мертвых душ» завершает помещик Плюшкин, чья бездушность приняла совершенно бесчеловечные формы. Когда-то Плюшкин был предприимчивым и трудолюбивым хозяином. Соседи заезжали к нему поучиться «скупой мудрости». Но после смерти его жены, все пошло прахом, подозрительность и скупость усилились до высшей степени. Вскоре развалилась и семья Плюшкина.



У этого помещика накопились огромные запасы «добра». Таких запасов хватило бы на несколько жизней. Но он, не довольствуясь этим, ходил каждый день по своей деревне и все, что попадалось, собирал и складывал в кучу в углу комнаты. Бессмысленное накопительство привело к тому, что очень богатый хозяин морит голодом своих людей, а его запасы гниют в амбарах.



Рядом с помещиками и чиновниками - «мертвыми душами» -встают светлые образы простых людей, которые являются воплощением идеалов духовности, мужества, свободолюбия в поэме. Это образы умерших и беглых крестьян, прежде всего, мужики Собакевича: чудо-мастер Михеев, сапожник Максим Телятников, богатырь Степан Пробка, умелец-печник Милушкин. Также это беглый Абакум Фыров, крестьяне восставших деревень Вшивая-спесь, Боровки и Задирайлова.



Мне кажется, Гоголь в «Мертвых душах» понимает, что назревает конфликт двух миров: мира крепостных и мира помещиков. О предстоящем столкновении он предупреждает на протяжении всей книги. И завершает свою поэму лирическим раздумьем о судьбах России. Образ Руси-тройки утверждает мысль о неостановимом движении родины, выражает мечту о ее будущем и надежду на появление настоящих «добродетельных людей», способных спасти страну. .