Сочинение Два героя-студента – Базаров и Раскольников

Студенты часто становились героями произведений русской литературы 19 века. И это неудивительно, ведь студенчество всегда являлось прогрессивным слоем общества, отстаивающим различные передовые идеи. Студенческая молодежь развивала философские, общественные, морально-нравственные теории, стремилась изменить к лучшему себя и окружающий мир.



Одними из самых ярких героев-студентов в русской литературе являются Родион Раскольников из романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» и Евгений Базаров из романа И. А. Тургенева «Отцы и дети».



Раскольников – студент юридического факультета. Он крайне беден, но умен и талантлив. Это противоречие терзает Родиона. Сознание героя мучают два вопроса: «позволено ли совершить малое зло ради большого добра, оправдывает ли благородная цель преступное средство?» и «Тварь ли я дрожащая или право имею?».

Раскольников создает свою теорию о праве сильного человека на преступление нравственного закона. В беседе с Порфирием Петровичем Родион раскрывает основы этой идеи: «Я только в главную мысль мою верю. Она именно состоит в том, что люди, по закону природы, разделяются вообще на два разряда: на низший (обыкновенных), то есть …на материал, служащий единственно для зарождения себе подобных, и собственно на людей, то есть имеющих дар или талант сказать в среде своей новое слово…Второй разряд все преступают закон…если ему надо, для своей идеи, перешагнуть хотя бы и через труп, через кровь, то он внутри себя, по совести, может, по-моему, дать себе разрешение перешагнуть через кровь…»



Чтобы испытать себя и свою теорию, Родион решается на преступление нравственного закона – убийство. Но сама мысль о насилии вызывает у Родиона отвращение. В его сне-воспоминании о лошади, которую секут по глазам, проявляется истинная сущность этого героя. По своей природе Раскольников – глубоко нравственный человек, добрый, мягкий, милосердный. Но, в то же время, он горд, самолюбив до крайности, высокомерен. Родион хочет убедиться, что он не такой, как все, что он человек особой породы. Поэтому Раскольников все же идет на преступление.



После убийства Раскольников переживает глубочайшее духовное потрясение. Он ощущает себя отчужденным от всех людей, одним в «ледяной пустыни». У героя проявляется горячка, он близок к помешательству и самоубийству.



Иногда Родиону кажется, что он сможет жить с «черным пятном на совести». В нем с новой силой пробуждаются гордость и самоуверенность. Тогда он из последних сил противостоит следователю Порфирию Петровичу.



Постепенно Раскольников начинает осознавать ценность обычной жизни: «Как бы ни жить – только жить!» Его гордость сокрушена, он готов смириться с тем, что он обычный человек, со всеми слабостями и недостатками. Раскольников больше не может молчать: он признается в своем преступлении Соне. Под ее влиянием герой идет в полицейский участок и признается во всем.



Таким образом, на протяжении всего романа Достоевский подводит своего героя к мысли, что «идея» о праве на преступление нравственного закона разрушительна и безнравственна. К финалу произведения Раскольников начинает разочаровываться в своей теории, начинает убеждаться в ее губительности и опасности.



Евгений Базаров – тоже студент. Он будущий медик, увлекается естествознанием, проводит всевозможные опыты. Этот герой также, как и Раскольников, умен и талантлив, но небогат. Он происходит из семьи разночинцев, его отец всю жизнь прослужил уездным лекарем.



Базаров, как и герой Тургенева, тоже «одержим» идеей, но идеей общественной – нигилизмом. Этот герой - дерзкий, циничный, сильный человек. Как и Раскольников, Базаров уверен, что он выгодно отличается от окружающих его людей, уверен, что он особенный. Но, если Родиону свойственны сомнения, он только ищет подтверждения своим мыслям, то Базаров убежден в правоте своих идей. Он не признает никаких других мнений и авторитетов, идет напролом. В спорах с Павлом Петровичем Кирсановым нигилист-Базаров провозглашает идею «полного и беспощадного» отрицания всего: крепостного строя, либеральных реформ, а, вместе с ними, и всех основ человеческой жизни.

Он не признает любовь, поэзию, музыку, красоту природы, философию, семью, нравственность. Тех людей, которые ценят все это, герой считает слабыми и робкими мечтателями, не желающими видеть настоящей жизни. Базаров предлагает начать историю заново, уничтожив все, что было создано веками.



Чтобы проверить жизненность идей своего героя, автор проводит его сквозь жизненные испытания. Базаров переживает любовь, одиночество, тоску, нравственно страдает, как и герой «Преступления и наказания». Как и Раскольников, Евгений обнаруживает, что он такой же человек, со всеми слабостями, радостями и горестями, как и другие. В конце романа внутренняя жизнь героя становится более сложной и противоречивой. Но, многое поняв Базаров, в отличие от Раскольникова, все-таки умирает.

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