Сочинение Два художника(по повести Н.В.Гоголя Портрет)

Повесть «Портрет» была написана Николаем Васильевичем Гоголем в 1842 году. Автор использует традиционный мотив: деньги, Богатство в обмен на душу. Она затрагивает многие проблемы: борьба добра и зла в душе человека, власть денег над человеком, но самая главная – проблема назначения искусства (искусство истинное и мнимое). Повесть состоит из двух частей, в каждой из которых присутствует художник.

В первой части рассказывается о молодом живописце Чарткове. Это очень талантливый, но в тоже время бедный человек. Он восхищается талантом великих художников; его обижает то, что модные художники, рисующие свои картинки, получают огромные деньги, а он должен сидеть в нищете. Но тут с ним приключается странная история. Однажды он зашел в картинную лавку и увидел необычный портрет. Портрет был очень старый, на нем был изображен старик в азиатском костюме. Портрет сильно заворожил Чарткова. Старик притягивал его к себе; глаза его были особенно выразительны – они глядели на него, как настоящее. Молодой художник, сам не ожидая того, купил эту картину. После этого с Чартковым приключилась странная ситуация: ночью ему приснился сон, что старик вылез из картины и показал ему мешок с деньгами. Это говорит о том, что наш молодой художник жаждет богатство и славы, что-то уже в нем есть демоническое в душе. Тут проснувшись, он на иву обнаруживает деньги, которых бы хватило ему на три года. Чартков решает, что лучше потратить их на холсты и краски, то есть на благо своему таланту. Но его притягивает искушение: он срывается и начинает покупать множество не нужных ему вещей, снимает квартиру в городе и покупает себе славу в виде похвальной статьи в газете. Он изменил себе, своему таланту, зазнался; он не обращает никакого внимания на людей, которые когда-то занимали важное место в его жизни, включая учителя, который давал ему совет: "У тебя есть талант; грешно будет, если ты его погубишь. Смотри, чтобы из тебя не вышел модный живописец…». Статья в газете произвела фурор: люди так и бежали к нему, прося нарисовать их портрет, требуя то того, то другое. Чартков изменил своей душе и сердцу. Теперь он рисовал не так естественно, более схоже с портретируемым человеком, а так как просили его клиенты: «один требовал себя изобразить в сильном, энергическом повороте головы; другой с поднятыми кверху вдохновенными глазами; гвардейский поручик требовал непременно, чтобы в глазах виден был Марс…». После этого мнение художника полностью изменяется, он удивляется, как он мог раньше придавать столько значения схожести и тратить столько времени на работу над одним портретом: «Этот человек, который копается по нескольку месяцев над картиною, по мне, труженик, а не художник. Я не поверю, чтобы в нем был талант. Гений творит смело, быстро. . . , утверждал, что прежним художникам уже чересчур много приписано достоинства, что все они до Рафаэля писали не фигуры, а селедки… Микель-Анжел хвастун…». Чартков становится модным и известным богачом. Секрет его успеха прост – угождение самолюбивым заказам и отход от подлинного искусства. Однажды его попросили высказать свое мнение по поводу работ одного молодого художника. Чартков собирался раскритиковать его картины, но вдруг видит, как великолепно творчество молодого таланта. И тут тот он понимает, что обменял свой талант на деньги. Тогда-то им овладевает зависть ко всем художникам – он скупает и портит их картины. Вскоре он сходит с ума и умирает.

Во второй части повести рассказывается о совершенно другом художнике. На аукцион приходит молодой человек и говорит, что он хочет забрать портрет старика, который по праву должен принадлежать ему. Тут этот молодой бедный художник рассказывает историю о неком ростовщике. Он был необыкновенно богат и мог любому занять денег. Но каждый человек, бравший у него в займы, заканчивал свою жизнь печально. Однажды этот ростовщик попросил нарисовать его портрет. Портрет принялся рисовать отец художника, рассказывающего историю. Но с каждым днем он испытывал отвращение к ростовщику, ибо его глаза на картине были очень выразительны, словно живые. Вскоре ростовщик умер. Художник понял, что совершил большой грех, нарисовав портрет ростовщика, ведь с каждым, кому он попадался в руки, случалось несчастье. Он становится отшельником, уходит в монастырь. Вскоре он нарисовал икону Рождество Иисуса, пробыв многие годы здесь. Таким способом он исцелил свою душу: «Нет, нельзя человеку с помощью одного человеческого искусства произвести такую картину: святая высшая сила водила твоей кистью, и благословенье небес почило на труде твоем». После этого он завещает своему сыну – молодому художнику уничтожить портрет, который он когда-то нарисовал, портрет самого дьявола.

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