Сочинение Два женских характера в романе И.А. Гончарова «Обломов».

И все это чудо сделает она…

Она - виновница такого превращения!

И. А. Гончаров. Обломов.



В центре внимания романа И. А. Гончарова «Обломов» находится фигура дворянина Ильи Ильича Обломова. Именно из-за него и ради него в произведении, как мне кажется, присутствуют все остальные персонажи, проявляются сюжетные ходы, медленно «течет» действие.

Именно «благодаря» Обломову в романе появляются женские образы, основными из которых являются Ольга Ильинская и Агафья Пшеницына.

Совсем недолго на страницах произведения мы видим мать героя – в его сне-воспоминании о детстве. Из него мы понимаем, что мать очень любила Илью Ильича, баловала его и оберегала от всех трудностей: «Мать возьмет голову Илюши, положит к себе на колени и медленно расчесывает ему волосы, любуясь мягкостью их… и разговаривает с ними о будущности Илюши, ставит его героем какой-нибудь созданной ею блистательной эпопеи».

Как мы увидим дальше, именно такой образ - женщины-матери, женщины-хозяйки – станет для Обломова идеалом. Но сначала на пути героя встретится совершенно другая женщина – Ольга Ильинская.

Эта молодая девушка, равная герою по происхождению, совершенно отличалась от тех барышень, которых он видел в свете. Ильинская была лишена всякого жеманства, кокетства, желания очаровать или завлечь. Даже внешность ее была не типична для дам света – в этой девушке не было, яркости, броскости, стремления привлечь внимание: «Ольга в строгом смысле не была красавица… Но если б ее обратить в статую, она была бы статуя грации и гармонии».

Ольга Ильинская вела себя и жила естественно, так, как сама считала нужным, правильным и интересным для себя. Именно этим она заинтересовала Штольца, очень неглупого и опытного человека. Он отдавал предпочтение именно Ольге, несмотря на «обилие» вокруг других барышень.

Страстью Ильинской была музыка. Героиня обладала безупречным вкусом и прекрасным голосом - она очень хорошо пела. Обломов, услышав в ее исполнении «Casta diva», как будто вновь ожил – в нем вновь вспыхнул интерес к жизни, желание развиваться, действовать.

Надо сказать, что и Илья Ильич заинтересовал Ольгу. Она понимала, что Обломов – «экземпляр уникальный», необычный человек, ведущий до странности неправильный образ жизни. Ильинская захотела изменить героя, сотворить из него свой идеал – активного, деятельного человека, с широким кругозором, интересующегося разными сферами жизни и приносящего пользу обществу.

Кроме того, Ольге льстило, что она имеет огромное влияние на Обломова: «И все это чудо сделает она, такая робкая, молчаливая, которой до сих пор никто не слушался, которая еще не начала жить! Она - виновница такого превращения!»

Нельзя сказать, чтобы Ольга любила Илью Ильича как человека, скорее, она любила его как свое творение, подобно Пигмалиону.

Конечно, отношения, имеющие такую основу, не могли долго продолжаться. В один момент Обломов испугался ответственности, в нем заговорила неуверенность и страх перед жизнью – он написал Ольге письмо, которое способствовало их разрыву.

В конечном итоге Ильинская стала женой Штольца. Этот союз выглядел очень логичным и правильным, ведь Андрей Штольц был практически Ольгиным идеалом. Однако автор показывает нам, что и в этом браке Ольга не была до конца счастлива: «смущение, боязнь, томление, какая-то глухая грусть, послышатся какие-то смутные, туманные вопросы в беспокойной голове».

Мне кажется, это происходило оттого, что натура героини всегда требовала вечного развития, роста, а рост невозможен без сомнений, волнений и тревог.

Нужно сказать, что судьбы Ольги и Обломова оказались связаны и после разрыва их отношений. В финале романа мы узнаем, что семья Штольца взяла на воспитание сына Ильи Ильича – Андрея.

Этот мальчик родился у Обломова от другой женщины – Агафьи Пшеницыной. Эта простая, необразованная и недалекая героиня стала для Ильи Ильича «тихой гаванью», воплощением того покоя, тепла и уюта, которое он всегда искал и в жизни, и в женщинах.

Агафья Матвеевна не задумывалась о «высоких» вещах, о нравственном росте, морали. Вся ее жизнь ограничивалась бытовыми заботами о детях и брате. Когда в жизни женщины появился Обломов, всю теплоту и нежность, все свою любовь она обратила на этого человека.

Агафья создала вокруг Обломова атмосферу тепла, покоя, защищенности, уюта – для нее в этом заключалось предназначение женщины. И Обломов, каким бы странным это ни казалось, был счастлив с Пшеницыной.

Автор подчеркивает, что Пшеницына любила Илью Ильича всей душой: «Агафья Матвеевна была в зените своей жизни; она жила и чувствовала, что жила полно, как прежде никогда не жила…». Когда герой умер, Агафья поняла, что «проиграла и просияла ее жизнь, что бог вложил в ее жизнь душу и вынул опять…» Она продолжала совершать привычные дела, но мысль ее витала очень далеко - рядом с покойным Обломовым.

Одна радость теперь была у героини – сын Андрюша, который изредка навещал мать, приезжая к ней на каникулы. Гончаров пишет, что Пшеницына как-то робко и нерешительно ласкала мальчика, считая его «барином».

Мы понимаем, что Агафья Матвеевна была очень благодарна Штольцу за заботу о ее сыне. Все доходы от имения Ильи Ильича она приберегала Андрюше, не израсходовав на себя ни копейки…

Таким образом, в романе Гончарова «Обломов» мы встречаемся с двумя очень разными женскими образами, женскими характерами. Их объединяет фигура главного героя романа.

И Ильинская, и Пшеницына по-своему любили Илью Ильича, отдавая ему то, что могли, что считали нужным. Агафья Матвеевна оказалась ближе к женскому идеалу Обломова, с ней он провел последние, счастливые, годы своей жизни.

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